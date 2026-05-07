Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Bắt nghi phạm ném 'bom xăng', dùng dao tấn công 2 người bị thương

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/05/2026 15:55 GMT+7

Nghi phạm 36 tuổi cầm dao và 'bom xăng' tự chế chạy vào con hẻm tấn công khiến 2 người dân bị thương.

Ngày 7.5, Công an phường Gia Định phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm ném "bom xăng" và dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương.

TP.HCM: Bắt nghi phạm ném 'bom xăng', dùng dao tấn công 2 người bị thương - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: CTV

Nghi phạm là Nguyễn Hải Trung (36 tuổi), sống lang thang. Nạn nhân là ông T.V.N (57 tuổi) và bà N.T.L (45 tuổi, cùng ở phường Gia Định).

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 4.5, tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định. Thời điểm này, người dân nghe nhiều tiếng la hét và một người đàn ông tháo chạy ra ngoài.

Chạy vào bên trong kiểm tra, họ phát hiện ông N. và bà L. bị thương. Trong đó, ông N. bị vết thương hở, mất máu nghi bị tấn công bằng vật sắc nhọn; còn bà L. bị bỏng ở chân. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao và một số vật dụng. Camera an ninh ghi nhận, thời điểm trên Nguyễn Hải Trung cầm hung khí và "bom xăng" tự chế (chai thủy tinh chứa xăng) chạy vào hẻm.

Lúc này, Trung châm lửa rồi ném về phía bà L., sau đó dùng dao tấn công khiến ông N. bị thương. Gây án xong, Trung rời khỏi hiện trường.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi gây án, Trung bị công an bắt giữ.

Tin liên quan

TP.HCM: Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 22 thanh thiếu niên đuổi chém người, ném bom xăng

TP.HCM: Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 22 thanh thiếu niên đuổi chém người, ném bom xăng

Xảy ra mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô khi lưu thông trên đường, 2 thanh thiếu niên hẹn đánh nhau khiến 2 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

bom xăng bị thương TP.HCM Ném Bom Xăng phường gia định Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận