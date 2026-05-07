TP.HCM: Bắt nghi phạm ném 'bom xăng', dùng dao tấn công 2 người bị thương

Ngày 7.5, Công an phường Gia Định phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm ném "bom xăng" và dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương.

Nghi phạm là Nguyễn Hải Trung (36 tuổi), sống lang thang. Nạn nhân là ông T.V.N (57 tuổi) và bà N.T.L (45 tuổi, cùng ở phường Gia Định).

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 4.5, tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định. Thời điểm này, người dân nghe nhiều tiếng la hét và một người đàn ông tháo chạy ra ngoài.

Chạy vào bên trong kiểm tra, họ phát hiện ông N. và bà L. bị thương. Trong đó, ông N. bị vết thương hở, mất máu nghi bị tấn công bằng vật sắc nhọn; còn bà L. bị bỏng ở chân. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao và một số vật dụng. Camera an ninh ghi nhận, thời điểm trên Nguyễn Hải Trung cầm hung khí và "bom xăng" tự chế (chai thủy tinh chứa xăng) chạy vào hẻm.

Lúc này, Trung châm lửa rồi ném về phía bà L., sau đó dùng dao tấn công khiến ông N. bị thương. Gây án xong, Trung rời khỏi hiện trường.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi gây án, Trung bị công an bắt giữ.