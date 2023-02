TP.HCM: Bắt nhóm chuyên dàn cảnh khống chế tài xế Grab để cướp

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) bắt giữ Trần Minh Hậu (19 tuổi), Mai Anh Tiến (22 tuổi), Lê Thị Ngọc Hân (16 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".



Ngoài ra, công an cũng làm việc với Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống (cùng 35 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nghi can Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an

Cầm dao đe dọa để cướp điện thoại và tiền

Cơ quan công an xác định, đây là nhóm cướp tài sản táo tợn chuyên nhắm đến nạn nhân là các tài xế xe ôm công nghệ Grab Bike và những người phụ nữ đi đường một mình nơi vắng vẻ ở vùng ven.

Trước đó, PC02 Công an TP.HCM nhận tin báo từ Công ty TNHH Grab về việc một số tài xế bị dàn cảnh cướp tài sản xảy ra trên địa bàn H.Bình Chánh và vùng giáp ranh.

Ngay sau đó, PC02 Công an TP.HCM tiến hành điều tra, xác định nhóm cướp phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng của từng người, gồm một người nữ (khoảng 16 tuổi) giả làm khách, sử dụng app đặt xe Grab rồi điều tài xế đi đến đoạn đường không có dân cư ở, vắng người qua lại.

Lúc này, sẽ có 2 đối tượng nam là đồng bọn điều khiển xe gắn máy áp sát và chặn đầu xe nạn nhân (là tài xế Grab Bike), tên ngồi sau xuống xe cầm dao hăm dọa và khống chế nạn nhân để cướp tài sản, phần lớn là điện thoại di động và tiền.

Sau khi cướp xong, 2 đối tượng nam tẩu thoát, còn đối tượng nữ bỏ đi, không trả tiền cho tài xế Grab Bike.

Lực lượng trinh sát tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình, trinh sát, xác minh, tuần tra mật phục trên các tuyến đường thường xảy ra các vụ án cướp tài sản.

Vào lúc 17 giờ ngày 8.2, công an bắt giữ Hậu, Tiến, Hân. Nghi can Thành và Thống cũng bị công an mời làm việc.

Nhóm Hậu, Tiến, Hân tại cơ quan công an CACC

Thực hiện 4 vụ cướp tài sản trong 8 ngày

Nhóm cướp này khai từ ngày 1 - 8.2 đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản (gồm 3 vụ trên địa bàn H.Bình Chánh và 1 vụ trên địa bàn H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) với cùng một phương thức, thủ đoạn.

Theo đó, nhóm cướp này thường thuê nhà nghỉ trên địa bàn H.Bình Chánh để ở và chơi ma túy. Khi thiếu tiền, các thành viên bàn nhau cướp tài sản tiêu xài.

Nghi phạm Hậu phân công Hân dùng điện thoại có app đặt xe ôm công nghệ Grab Bike và điều nạn nhân đến đoạn đường vắng ít người qua lại. Tiến điều khiển xe gắn máy chở Hậu áp sát, chặn đầu xe nạn nhân để Hậu dùng dao đe dọa, khống chế tài xế cướp tài sản.

PC02 Công an TP.HCM đang điều tra vụ cướp tài sản nói trên.