TP.HCM: Bắt nhóm tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ

Ngày 10.10, Công an Q.Tân Bình cho biết đã khởi tố, bắt giam Phùng Ngọc Thu, Đoàn Thị Phương (41 tuổi, quê TP.Hà Nội), Thạch Dũng (27 tuổi), Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi), Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Viết Lộc (41 tuổi, quê TP.Hà Nội), để điều tra về các hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Bị can Thu CTV

Theo công an, rạng sáng 1.10, một căn nhà trên đường Bàu Cát (P.12) bị kẻ lạ tạt sơn, mắm tôm vào cổng. Chủ nhà cho biết, gia đình có con trai (hiện đã bị đưa đi cai nghiện tập trung) vay mượn tiền nhiều nơi.

Thời gian qua, người trong gia đình liên tiếp bị đe dọa đồng thời nhà bị tạt sơn, mắm tôm.

Qua trích xuất hình ảnh hiện trường, thu thập chứng cứ, công an đã bắt Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm (cả hai sống lang thang). Dũng và Tâm thừa nhận được Thu thuê tạt chất bẩn vào nhà nói trên, trả tiền công 1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định Thu cùng nhiều người sống tập trung tại chung cư An Gia The Star trên đường Tân Tạo (Q.Bình Tân) có dấu hiệu nghi vấn cho vay nặng lãi nên lập chuyên án triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, công an đã đột kích căn hộ tại chung cư nói trên, đưa Thu, Phương cùng nhiều người liên quan về trụ sở công an làm rõ.

Bị can Phương tại cơ quan công an CTV

Nhóm của Thu thừa nhận thuê người đi tạt chất bẩn vào nhà dân với mục đích đe dọa để đòi nợ. Khám xét nơi ở của Thu, lực lượng chức năng thu giữ 2 sổ ghi nợ, 5 sổ hộ khẩu của người vay, hàng chục giấy mượn nợ....

Hồ sơ công an thể hiện, từ năm 2021, Thu và Phương góp tiền chung để quảng cáo, cho vay nặng lãi ở các địa bàn Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình, Q.12... với hình thức góp trả theo ngày. Lãi suất 324%/năm và gần 30%/tháng.

Nguyễn Viết Lộc tại cơ quan công an CTV

Khi khách có nhu cầu, tùy theo điều kiện mỗi lần sẽ được cho vay từ 10 - 150 triệu đồng. Nhóm này sẽ trích nhiều khoản phí làm hồ sơ, xác minh... để thu khoản tiền tương đương 5% - 10% khoản vay.

Công an xác định nhóm của Thu cho nhiều người vay hơn 1 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Cơ quan công an đang mở rộng vụ án cho vay nặng lãi nói trên.