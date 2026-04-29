TP.HCM: Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức định hình trung tâm cấp cứu chấn thương

Ngày 29.4, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) sơ kết 1 năm hợp tác hỗ trợ chuyên môn với 7 bệnh viện tuyến cuối và Trung tâm cấp cứu 115.

Sau một năm, năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức được nâng cao rõ rệt. Số ca khám bệnh năm 2025 là hơn 765.000 ca, tăng hơn 64.000 ca so với năm 2024. Số bệnh nhân nội trú là hơn 40.000 ca, tăng 2.400 ca so với năm 2024.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã giảm chuyển viện

Trong đó, năng lực cấp cứu - hồi sức của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức ghi nhận có bước tiến rõ rệt. Số ca chuyển viện cấp cứu giảm mạnh. Đáng chú ý, các trường hợp chuyển đi đều được xử trí ban đầu ổn định, bảo đảm an toàn trước khi tiếp tục điều trị chuyên sâu. Nhiều trường hợp đa chấn thương nặng, nguy kịch đã được cứu sống ngay tại chỗ, thay vì phải chuyển lên tuyến trên như trước.

Số lượt khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức gia tăng ẢNH: DUY TÍNH

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, thực tế ghi nhận nhiều ca bệnh nặng được bệnh viện xử trí thành công. Điển hình là một nam thanh niên bị tai nạn giao thông với chấn thương sọ não, gãy xương đùi, tổn thương lồng ngực kèm tràn máu màng phổi, nhập viện trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp. Nhờ phối hợp nhanh giữa các chuyên khoa, bệnh nhân được hồi sức tích cực song song phẫu thuật khẩn, qua đó giữ được tính mạng và phục hồi tốt.

Một trường hợp khác bị tai nạn lao động gây vỡ gan, dập phổi, gãy nhiều xương sườn cũng được phẫu thuật kiểm soát chảy máu thành công, kết hợp hồi sức sau mổ, giúp vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phát huy mô hình trung tâm cấp cứu chấn thương

Riêng trong quý 1/2026, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 9.017 ca cấp cứu, tăng hơn 1.000 ca so với cùng kỳ 2025 (7.952 ca). Trong đó, cấp cứu tai nạn giao thông là 712 ca, tăng 51 ca; tai nạn lao động 117 ca, tăng 30 ca.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình trung tâm cấp cứu chấn thương đặt tại Khoa Cấp cứu đã được định hướng từ đầu. Mô hình cho phép tích hợp toàn bộ quy trình tiếp nhận, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn và can thiệp chuyên khoa ngay tại một điểm, thay vì người bệnh phải di chuyển qua nhiều khâu.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức ẢNH: DUY TÍNH

Nhờ đó, "thời gian vàng" trong cấp cứu được tận dụng tối đa, rút ngắn thời gian xử trí và huy động đồng bộ nhiều chuyên khoa như ngoại chấn thương, hồi sức, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh… cùng tham gia cứu chữa.

Không chỉ nâng cao cơ hội sống còn và giảm di chứng cho người bệnh nặng, mô hình còn góp phần định hình vai trò bệnh viện cửa ngõ trong mạng lưới y tế TP.HCM theo hướng "đa tầng - đa cực - đa trung tâm".

"Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức phát triển tương xứng vai trò. Hướng tới trở thành trung tâm cấp cứu đa chuyên khoa hiện đại của khu vực phía đông TP.HCM, đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng cao của người dân", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.