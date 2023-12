TP.HCM: Bệnh viện Q.7 'kêu cứu' vì nhân viên y tế liên tục bị hành hung

Ngày 6.12, bác sĩ Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện Q.7 (TP.HCM), cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm cấp cứu 115, Công an Q.7, Công an P.Tân Phú (Q.7) "kêu cứu" về việc nhân viên y tế bệnh viện này bị thân nhân bệnh nhân hành hung khi đang cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo văn bản báo cáo, hiện, tình trạng người nhà bệnh nhân say xỉn dẫn đến đánh nhân viên y tế xảy ra liên tục tại Bệnh viện Q.7.

Hình ảnh nhân viên y tế Bệnh viện Q.7 bị hành hung (góc phải) được camera ghi lại Bệnh viện cung cấp

Cụ thể, lúc 23 giờ 15 ngày 22.11, tua trực đêm tại Bệnh viện Q.7 tiếp nhận bệnh nhân tên Nguyễn Thanh T. (50 tuổi, ngụ P.Tân Quy, Q.7) với vết thương hở do té ngã. Nhân viên y tế tiếp nhận tư vấn khâu vết thương và nhận được sự đồng thuận từ phía cá nhân bệnh nhân. Tuy nhiên, người thân bệnh nhân không chịu ra ngoài để nhân viên y tế làm việc mà có những lời nói và hành vi chửi bới và nhục mạ bác sĩ, khiến bác sĩ buộc phải tạm ngưng công việc và rời khỏi phòng tiểu phẫu.

Người nhà bệnh nhân sau đó đuổi theo đánh vào vùng mặt trái bác sĩ. Sự việc được báo ngay đến công an P.Tân Phú. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau Công an P.Tân Phú mới đến và yêu cầu bác sĩ của Bệnh viện Q.7 về trụ sở phường để khai báo sự việc. Đang trong giờ trực nên bác sĩ từ chối không về phường.

Tiếp theo, khoảng 17 giờ ngày 3.12, Bệnh viện Q.7 nhận được cuộc gọi cấp cứu 115 tại quán nhậu trên đường 47, P.Tân Quy, Q.7. Khi đến nơi, bệnh nhân do nhậu xỉn nên té ngã trong nhà vệ sinh, tình trạng bất tỉnh, còn nằm nguyên tại chỗ. Do nhà vệ sinh hẹp, nhân viên y tế nhờ người thân trong cuộc nhậu cùng hỗ trợ để đưa bệnh nhân vào băng ca để chuyển đi. Tuy nhiên, người này mắng nhân viên y tế là "sao không tự làm mà bắt hỗ trợ".

Sau khi đưa bệnh nhân vào băng ca chuyển ra ngoài, người này đi phía sau dùng chân đạp mạnh vào lưng nhân viên y tế. Sự việc cũng được báo Công an P.Tân Phú. Khoảng 10 phút sau, phía công an có người tới bệnh viện, sau khi nghe xong sự việc, công an phường cũng mời về trụ sở để lấy lời khai. Lần này, nhân viên y tế có đi theo về trụ sở công an phường.

"Qua 2 sự việc nêu trên, Bệnh viện Q.7 đề nghị Công an Q.7 và Công an P.Tân Phú quan tâm hơn khi có thông tin cần hỗ trợ từ Bệnh viện Q.7, để thực hiện tốt quy chế phối hợp mà 2 bên đã ký kết", văn bản báo cáo bác sĩ Vũ đề nghị. Ông cũng mong Công an Q.7 chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý theo đúng pháp luật hành vi hành hung nhân viên y tế, để không còn tình trạng như trên tiếp tục xảy ra với nhân viên y tế nói chung và nhân viên y tế của Bệnh viện Q.7 nói riêng.

Lãnh đạo Bệnh viện Q.7 cũng cho trằng, việc cấp cứu cho bệnh nhân là của nhân viên y tế, nên việc bảo vệ nhân viên y tế phải cần được quan tâm.