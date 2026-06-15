TP.HCM: Bị xử phạt, cơ sở tái chế nylon tiếp tục hoạt động, xả nước thải

Trưa 15.6, từ phản ánh của PV Báo Thanh Niên, UBND phường Phước Thắng đã nhanh chóng đến cơ sở tái chế nylon tại nhà số 191/3 đường Phước Thắng lập biên bản việc cơ sở này đang hoạt động phân loại, tái chế nylon, xả nước thải dù trước đó địa phương này đã lập biên bản xử lý.

UBND phường Phước Thắng kiểm tra cơ sở tái chế nylon trưa 15.6 ẢNH: NGUYỄN LONG

Thấy lực lượng chức năng đến, cơ sở này đã tắt máy nhưng cột khói trong cơ sở vẫn còn bốc khói trắng.

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận có hàng tấn rác thải, nylon được bày khắp khuôn viên rộng hơn 200 m2.

Khu vực bên trong và ngoài khuôn viên có hàng tấn rác thải nylon sau tái chế không được đưa đi xử lý. Nước thải trong quá trình tái chế nylon tràn lan ra ngoài đất.

Nước thải, phế phẩm nylon tràn ra ngoài khuôn viên cơ sở ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản vụ việc, buộc ông N.V.T (ở phường Phước Thắng) là đại diện của cơ sở tái chế nylon dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, tái chế và di dời toàn bộ nylon đã tập kết và phế phẩm sản xuất nylon tập kết phía sau cơ sở đến nơi xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 29.5, UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản hành chính về lĩnh vực môi trường đối với người đại diện cơ sở tái chế nylon này.

Tại thời điểm UBND phường Phước Thắng kiểm tra, ông N.V.T cho biết khối lượng bao, bịch nylon tập kết từ 6 - 7 tấn. Đoàn kiểm tra ghi nhận bao và bịch nylon được tập kết trong kho, ngoài khuôn viên và khu đất trống phía sau cơ sở.

Phế phẩm nylon để ngoài khuôn viên cơ sở ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T về lĩnh vực môi trường do tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp xử theo quy định.

Ngày 11.6, UBND phường Phước Thắng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi trên với số tiền 25 triệu đồng.

UBND phường Phước Thắng buộc ông T. khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. Cụ thể, thu gom toàn bộ nylon đã tiếp nhận, chuyển đến nơi xử lý chất thải rắn theo quy định.

Tuy nhiên, như nêu ở trên, dù đã bị xử phạt nhưng chủ cơ sở tái chế nylon vẫn cho máy móc tiếp tục hoạt động, sản xuất, tái chế nylon, xả nước thải ra môi trường. Theo UBND phường Phước Thắng, chủ cơ sở này vẫn chưa chấp hành đóng phạt.