TP.HCM: Cháy nhà ở Q.Bình Thạnh làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Đến hơn 11 giờ ngày 30.5, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ cháy N.D.C.C

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân (P.17). Phát hiện vụ việc, nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm khói đen bốc cao.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Bình Thạnh điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ một số người bị mắc kẹt ra bên ngoài. Công an P.17 (Q.Bình Thạnh) cũng có mặt tại hiện trường đảm bảo công tác an ninh trật tự, đưa người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Bước đầu ghi nhận vụ cháy nhà đã làm một nạn nhân tử vong (đang trong quá trình xác minh danh tính), các nạn nhân còn lại được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy nhà ở Q.Bình Thạnh đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.