TP.HCM: Cháy nhà trọ 4 tầng, 12 người thoát nạn trong gang tấc

Đến 14 giờ ngày 12.12, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.5 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) và Công an Q.5 khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy nhà 4 tầng trong hẻm 474 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5.

Lực lượng chức năng giải cứu, hướng dẫn các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy nhà T.D

Nguồn tin Thanh Niên xác nhận, căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê phòng trọ. Công trình này gồm 4 tầng (trệt, gác lửng, 3 tầng lầu), khoảng 17 phòng cho thuê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, căn nhà nói trên bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán cùng nhau tìm cách dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành. Ngọn lửa cùng khói đen bốc lên nghi ngút, sức nóng lan rộng tỏa ra khu vực.

Một số người thuê trọ đã dùng vải, khăn thấm nước che chắn mũi, miệng để tránh hít khói độc, tìm cách tháo chạy ra bên ngoài. Khoảng 12 người khác thì bị kẹt lại, chờ lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu.

Người dân được hỗ trợ, hướng dẫn thoát nạn T.D

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ nói trên nhanh chóng điều 9 xe chuyên dụng cùng 50 chiến sĩ cán bộ đến hiện trường, xử lý đám cháy. Lực lượng chức năng cứu được 2 người ra ngoài, trong đó có người bị thương, đồng thời hướng dẫn 10 người khác thoát nạn an toàn.

Khoảng 20 phút sau, vụ cháy nhà trọ cơ bản được khống chế, bảo vệ được 149/160 mét vuông diện tích tầng trệt.

Lời kể các nạn nhân trong vụ cháy

Anh C. (34 tuổi) cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh đang ở sân thượng thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút.

"Tôi lấy một cái quần jeans cột vào lan can tầng thượng làm dây đu rồi nhảy xuống mái nhà bên cạnh cao khoảng 5 m nên kịp thoát nạn nhưng chân đã bị thương", anh C. kể lại.

Lực lượng y tế đợi bên ngoài TRẦN DUY KHÁNH

Một nạn nhân khác là chị N.H.T.T (29 tuổi) đang ở tầng 3, biết căn nhà bị cháy nên chạy xuống tầng trệt thì phát hiện cửa vân tay bị khóa, mở nhiều lần không được. Một số người khác lao đến, tìm nhiều cách và mở được cửa, cùng nhau thoát nạn trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Nguyên nhân vụ cháy nhà trọ 4 tầng hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.