TP.HCM: Chi 10.389 tỉ đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng

UBND TP.HCM vừa có công văn chấp thuận đính chính thông tin của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023.



Theo công văn đính chính của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm tại TP.HCM là 9,58 triệu lượt (trong đó ngoại trú chiếm 8,76 triệu, nội trú 0,82 triệu lượt), tăng hơn 29% so cùng kỳ năm trước. Trong số này, tại TP.HCM là 7,52 triệu lượt, tăng 27,33%; ngoại tỉnh là 2,06 triệu lượt, tăng 35,55%.

Cùng với đó, số chi bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023 là 10.389 tỉ đồng (nội trú 5.867 tỉ đồng, ngoại trú 4.478 tỉ đồng), tăng 19,43% so cùng kỳ năm trước. Trong đó chi cho TP.HCM 5.116 tỉ đồng, tăng 17,95% so cùng kỳ năm trước; ngoại tỉnh chi 5.273 tỉ đồng, tăng 20,89%.

Bảo đảm quyền lợi cho người dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế DUY TÍNH

Trong khi công văn trước đó (được xác định không đúng do lỗi kỹ thuật của Bảo hiểm xã hội TP.HCM - PV), Bảo hiểm xã hội TP.HCM báo cáo số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023 là 4,61 triệu lượt (nội trú 0,39 triệu lượt, ngoại trú 4,22 triệu lượt), tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó nội tỉnh là 3,65 triệu lượt, tăng 37,08% so với cùng kỳ 2022; ngoại tỉnh là 0,96 triệu lượt, tăng 55,86%. Số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023 là 4.857 tỉ đồng (nội trú 2.758 tỉ đồng, ngoại trú 99 tỉ đồng), tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi nội tỉnh 2.437 tỉ đồng, tăng 23,66% so với cùng kỳ 2023; chi ngoại tỉnh 2.420 tỉ đồng, tăng 29,86%.

Bệnh nhân khám tại TP.HCM tăng không ngoài dự báo

Sáng 18.8, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 sẽ tăng so với năm 2022 là không nằm ngoài dự báo, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Số lượt người dân đi khám bệnh tăng vì nhiều lý do khác nhau sau thời gian khá dài bị gián đoạn do tác động của đại dịch. Việc chuyển người bệnh đến các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua có tăng do nhiều lý do khách quan khác nhau, nhất là một số bệnh viện bị thiếu hụt thuốc và vật tư y tế do công tác đấu thầu không kịp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Ngoài ra, số người mắc bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng được chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM cũng tăng so với cùng kỳ do bệnh diễn tiến nặng. Nguyên nhân một phần do các bệnh viện tuyến tỉnh gặp khó khăn trong cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng nặng.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh. Kịp thời hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là tạo sự an tâm cho các cơ sở trong thanh quyết toán chi phí bảo hiểm y tế. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội TP.HCM trong thanh, kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi trục lợi bảo hiểm y tế.