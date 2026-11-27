Việc khởi công 4 dự án là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục đầu tư, nâng cấp và từng bước hiện đại hóa mạng lưới trạm trung chuyển theo quy hoạch, hướng tới xây dựng hệ thống thu gom, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Các trạm sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ được vận hành theo hướng trung chuyển, ép rác kín, tăng cường kiểm soát mùi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển.

4 trạm trung chuyển rác được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng ẢNH: BÁ ĐỒNG

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn. Các trạm trung chuyển là mắt xích thiết yếu trong hệ thống đó. Khi một trạm trung chuyển còn vận hành theo hình thức tập kết hở, phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác hoặc quá tải, tác động không chỉ nằm trong phạm vi cơ sở mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân và chất lượng môi trường đô thị. Vì vậy, việc xử lý những điểm trung chuyển chưa phù hợp, đặc biệt tại khu dân cư, là nhiệm vụ cấp thiết được Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Hiện thành phố có 39 trạm trung chuyển, định hướng đến năm 2050, sẽ phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định các công trình cần ưu tiên đầu tư và giao Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết năm 2026 sẽ có 10 trạm trung chuyển rác được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa ẢNH: BÁ ĐỒNG

Theo kế hoạch, trong tháng 12 sẽ khởi công tiếp 6 trạm, với tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng. Giai đoạn 2027 - 2030, 50 trạm trung chuyển đang lập báo cáo chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.870 tỉ đồng. Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ đầu tư các trạm còn lại.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, 4 dự án được khởi công hôm nay được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, với hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Định hướng của thành phố là xây dựng các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý và vận hành. Bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị và không gian sống của người dân.

Phó chủ tịch Bùi Minh Thạnh cho biết, định hướng của thành phố là xây dựng các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín ẢNH: BÁ ĐỒNG

Để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, ông Bùi Minh Thạnh đề nghị chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả công nghệ; tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công còn khoảng 12 - 15 tháng, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn và môi trường để lấy tiến độ.

Ông cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và trung chuyển chất thải phù hợp, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, tuyệt đối không để rác tồn đọng trong thời gian thi công.

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công 4 dự án còn lại tại Tôn Thất Thuyết, Phú Nhuận, Long Trường và Bình Chánh.

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và xử lý tài sản, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.