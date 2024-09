TP.HCM chọn phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh chưa thật sự chính xác

Tên gọi chưa chính xác

HoREA cho rằng rất hoan nghênh Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã đề xuất xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh theo phương án 4: Điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật Đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho rằng, bảng giá đất dự thảo dựa trên cơ sở thu thập nguồn thông tin từ việc xác định đơn giá đất tính bồi thường, giá đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và giá đất chuyển nhượng thực tế từ cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế (đơn giá này vẫn còn khoảng cách so với giá giao dịch thực tế trên thị trường). Từ đó, từng bước tiệm cận với giá thị trường theo luật Đất đai 2024 sẽ ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026. Phương án này tuân thủ quy định tại khoản 1 điều 257 luật Đất đai 2024 và phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại TP.HCM. Do đó, UBND TP đã có chủ trương giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng quyết định điều chỉnh quyết định số 02/2020.

Người dân phản ứng gay gắt vì dự thảo bảng giá đất quá cao. ĐÌNH SƠN

Theo HoREA, việc gọi là phương án 4 có thể chưa thật chính xác, bởi lẽ phương án 4 thực chất là nội dung khoản 1 điều 257 luật Đất đai 2024 đã quy định: trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương, mà TP.HCM thuộc trường hợp cần thiết ban hành bảng giá đất điều chỉnh bởi 4 nguyên nhân.

Một là, TP.HCM có 570 tuyến đường (mới) chưa có trong bảng giá đất.

Hai là, tất cả các mức giá đất trong bảng giá đất theo Quyết định số 02/2020 đều rất thấp, chỉ bằng khoảng 30% giá thị trường.

Ba là, phải cập nhật vào bảng giá đất các mức giá đất mà thành phố đã bồi thường thực tế khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công như dự án đường vành đai 3, dự án Rạch Xuyên Tâm… đã áp dụng các hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).

Bốn là, luật Đất đai 2024 không còn quy định hệ số K hàng năm và hệ K khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng như quy định trước đây của luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014.

Do vậy, TP.HCM phải ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 71/2024 để phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Căn cứ khoản 1 điều 257 luật Đất đai 2024, HoREA nhận thấy dự thảo bảng giá đất điều chỉnh có tính chất quá độ được áp dụng từ ngày 1.8.2024 đến ngày 31.12.2025. Trong thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường còn phải xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng kể từ ngày 1.1.2026 và với các mức giá đất của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh có thể là nền tảng để xây dựng bảng giá đất lần đầu.

Dự thảo bảng giá đất điều chỉnh nhằm mục đích áp dụng cho 11 trường hợp quy định tại luật Đất đai 2024. Trong đó có trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Nên việc sớm ban hành dự thảo bảng giá đất điều chỉnh còn giúp tháo gỡ ách tắc cho nhiều hồ sơ đã nộp tại cơ quan thuế từ ngày 1.8.

Bảng giá đất phải công bằng cho người dân

Do vậy về mặt cơ chế chính sách, HoREA đề nghị xây dựng các mức giá đất của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh cần bảo đảm công bằng cho các cá nhân, hộ gia đình nộp tiền sử dụng đất từ ngày 1.8 đến ngày 31.12.2025 cũng sẽ tương đương hoặc nếu có cao hơn thì không chênh lệch quá lớn so với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm 2024 theo Quyết định số 56/2023 quy định hệ số K năm 2024 đã cao hơn 1 lần so với năm 2023.

Tại văn bản này, HoREA đề xuất 4 trường hợp cần được quan tâm xem xét để có cơ chế thu tiền sử dụng đất hợp tình hợp lý gồm: Trường hợp người chưa được cấp sổ đỏ lần đầu với hơn 8.000 thửa đất trên địa bàn TP. Trường hợp người có nhu cầu xin tách thửa đất đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để chia cho con cháu. Trường hợp người xin hợp pháp hóa quyền sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với nhà ở trong cùng thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư ổn định, mà phần đất có nhà ở đã được cấp sổ đỏ, đối với phần đất còn lại này tuy được xác định là đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày nhưng thực chất là sân nhà, không còn chức năng sản xuất nông nghiệp. Trường hợp người có nhà, đất nằm trong các khu vực bị quy hoạch treo, dự án treo, điển hình như quy hoạch khu dân cư xây dựng mới hoặc quy hoạch khu dân cư chỉnh trang hoặc dự án Bình Quới - Thanh Đa đã bị thiệt thòi, thiệt hại rất lớn trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh được công bố ngày 29.7 với giá đất tăng nhiều lần. Trong đó có một số mức giá đất chưa thật hợp lý có thể dẫn đến các trường hợp người dân nộp tiền sử dụng đất cao hơn nhiều lần kể từ ngày 1.8 so với những trường hợp người dân đã nộp tiền sử dụng đất trước đó và có thể trong quá trình tác nghiệp về phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh của đơn vị tư vấn giá đất định giá đất hoặc cơ quan chủ trì soạn thảo đã có một số bất cập.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng bất cập của phương thức giá đất (dự thảo bảng giá đất điều chỉnh) bằng giá đất (bảng giá đất 02/2020) nhân hệ số để tính đồng loạt tất cả các mức giá đất của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn TP là không phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 điều 158 luật Đất đai 2024.

Do vậy ông Châu đề nghị sử dụng phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh bằng cách lấy giá bồi thường thực tế tại các tuyến đường đã được UBND TP phê duyệt làm chuẩn và áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất của các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực hoặc giữa các khu vực trên địa bàn từng quận, huyện, TP.Thủ Đức để bảo đảm công bằng cho các cá nhân, hộ gia đình sẽ nộp tiền sử dụng đất từ ngày 1.8 đến ngày 31.12.2025 cũng sẽ nộp tương đương hoặc nếu có cao hơn thì không chênh lệch quá lớn so với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm 2024.

Bảng giá đất cần hướng đến sự công bằng cho người dân đã nộp hồ sơ từ ngày 1.8.2024 đến ngày 31.12.2025. ĐÌNH SƠN

Dự thảo bảng giá đất điều chỉnh cần bảo đảm công bằng cho các cá nhân, hộ gia đình nộp tiền sử dụng đất sau ngày 31.7.2024 cũng sẽ tương đương hoặc nếu có cao hơn thì không chênh lệch quá lớn so với các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm 2024 theo hệ số K năm 2024 và cập nhật đầy đủ các mức giá đất mà TP đã bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công theo Quyết định 11. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp so sánh để xây dựng các mức giá đất trong dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, như tại văn bản đề xuất dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường đã nêu các trường hợp điển hình về giá đã bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (giá thực tế) tại TP.Thủ Đức và giá đất trong dự thảo bảng giá đất điều chỉnh đối với 3 tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển và Tam Đa trong cùng khu vực phía Đông của quận 9 (cũ) nhìn chung rất hợp lý.

Thực hiện phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh có dải biên độ rộng sẽ sát với giá đất tại các quận, huyện. Không sử dụng phương thức tính bảng giá đất điều chỉnh bằng cách lấy bảng giá đất 02/2020 nhân hệ số để tính đồng loạt tất cả các mức giá đất.

Không xây dựng các mức giá đất của dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn 6 quận (gồm quận 3, quận 6, quận 7, quận 11, quận 12, Bình Thạnh), 4 huyện (gồm các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ) vàTP.Thủ Đức có mức giá đất cao nhất trong dự thảo bảng giá đất điều chỉnh cao hơn mức cao nhất của khung hệ số K đối với đất ở theo Quyết định 11/2024.

Ông Châu cũng đề nghị đơn vị tư vấn định giá đất và cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tổng thể để hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Đồng thời đề nghị sửa lại cho đúng tên dự thảo bảng giá đất điều chỉnh quận Gò Vấp và huyện Cần Giờ.