TP.HCM chốt tiến độ khởi công 8 trạm trung chuyển rác năm 2026

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh về tiến độ đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác trên địa bàn.

Đối với kế hoạch đầu tư năm 2026, TP.HCM xác định có 8 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ được khởi công. Trong đó, nhóm 4 dự án đã hoặc đang trình quyết định chủ trương đầu tư được yêu cầu khởi công trong tháng 11, còn 4 trạm còn lại đang lập chủ trương đầu tư dự kiến khởi công tháng 12.2026.

Bên cạnh các dự án trong năm 2026, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị thủ tục đối với 15 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2027. Mục tiêu đặt ra là ngay trong quý 1/2027 sẽ khởi công từ 5 - 7 trạm trung chuyển, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn TP.HCM.

Trạm trung chuyển ra trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình, TP.HCM) ẢNH: NHƯ THẢO

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, vận dụng các quy định để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ ở từng khâu, đồng thời vẫn phải bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp thu ý kiến các đơn vị, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các phường, xã rà soát, cập nhật hệ thống trạm trung chuyển rác trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch. Việc bổ sung quy hoạch phải được nghiên cứu theo hướng lâu dài, phù hợp phạm vi phục vụ, khoảng cách, mật độ dân cư và nhu cầu xử lý rác thải phát sinh trong tương lai.

Trong quá trình đầu tư, thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu áp dụng thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, giảm thiểu tác động đến khu dân cư, sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), TP.HCM hiện phát sinh khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, tạo áp lực lớn lên hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư mạng lưới trạm trung chuyển được xem là khâu quan trọng nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, rút ngắn quãng đường vận chuyển và bảo đảm hoạt động xử lý rác diễn ra liên tục.