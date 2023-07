TP.HCM: Chủ tịch UBND Q.1 'tha thiết' làm bãi đậu xe ngầm

Trong sáng 11.7, Chủ tịch UBND Q.1 Lê Đức Thanh được HĐND TP.HCM mời trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm như trật tự đô thị, bãi đậu xe ngầm, quản lý tài sản công, phát triển kinh tế đêm.



Q.1 rộng 772 ha, dân số thực tế hơn 259.000 người. Là quận trung tâm của TP.HCM. Q.1 có nhiều cơ quan trung ương, cơ quan ngoại giao trú đóng, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đặt trụ sở.

Vấn đề chỗ đậu xe cho người dân và khách du lịch đến tham quan được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm, bởi tình trạng đậu xe dưới lòng đường, trên vỉa hè vừa lộn xộn, vừa mất mỹ quan đô thị.

Đại biểu Phạm Đăng Khoa đặt vấn đề nhu cầu gửi xe của người dân khi đến Q.1 rất cao, vậy địa phương có giải pháp nào để đáp ứng nhu cầu này?

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Q.1, trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu chỗ đậu xe NGUYỄN ANH

Chủ tịch UBND Q.1 Lê Đức Thanh cho biết toàn quận có 119 bãi đậu xe máy được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, 541 vị trí được cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè để làm chỗ đậu xe. Q.1 không có bến xe khách nhưng thực tế, một số doanh nghiệp sử dụng trụ sở làm điểm trung chuyển hành khách.

Để đáp ứng nhu cầu đậu xe, TP.HCM quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm ở công viên Lê Văn Tám, sân vận động Hoa Lư, sân bóng đá Tao Đàn, sân khấu Trống Đồng. Sức chứa của 4 bãi đậu xe ngầm này khoảng 6.300 ô tô và 4.000 xe máy. Nhưng đến nay các dự án chưa triển khai.

"Q.1 tha thiết các sở ngành tham mưu UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đầu tư bãi đậu xe ngầm", ông Thanh đề xuất, đồng thời nhấn mạnh quận đang thiếu chỗ đậu xe trầm trọng.

Do thiếu chỗ đậu xe nên nhiều vỉa hẻ, lòng đường bị chiếm dụng NHẬT THỊNH

Khảo sát của Sở GTVT TP.HCM cũng chỉ ra chỗ đậu xe ở Q.1 chỉ đáp ứng 30% nhu cầu nên tình trạng đậu ô tô, xe máy dưới lòng đường, vỉa hè rất phổ biến. Ông Thanh cũng thừa nhận, lực lượng chức năng của quận rất "vất vả" xử lý các trường hợp vi phạm.

Nêu một số giải pháp khác, Chủ tịch UBND Q.1 cho biết trong Đề án quản lý, khai thác khu vực trung tâm, quận đề xuất một số tuyến nhánh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cho phép đậu xe tạm dưới lòng đường, vỉa hè để giải quyết phần nào nhu cầu.

Đề án này sẽ sắp xếp không gian trên các trục đường, người dân có thể bán đồ lưu niệm, đồ ăn, nước giải khát, bố trí thêm nhà vệ sinh và khu vực đậu xe.

Còn giải pháp trước mắt, ông Thanh cho biết quận yêu cầu lực lượng trật tự đô thị tăng tần suất kiểm tra xử lý hàng rong, xe đẩy, công an phường tăng cường xử lý hành vi gây rối, đậu xe không đúng quy định. Ngoài ra, Công an Q.1 cũng ký kết với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) để tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm.

Thu hồi đất để làm trường học

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Xuân Viên đặt vấn đề Q.1 có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế du lịch nhưng khi dân số tăng thì sẽ đối mặt với bài toán ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. "Vậy UBND Q.1 có những chính sách cụ thể nào để phát triển kinh tế mà vẫn đảm bảo chất lượng sống người dân?", ông Viên nêu câu hỏi.

Trả lời, Chủ tịch UBND Q.1 Lê Đức Thanh cho hay ngoài đề án quản lý khu trung tâm thì quận còn có đề án phát triển kinh tế đêm để thúc đẩy du lịch và kinh tế xã hội. Dự kiến trong tháng 7.2023, quận sẽ trình đề án phát triển kinh tế đêm. Sắp tới, quận tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực.

Đại biểu Lê Xuân Viên, Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM, chất vấn giải pháp của Q.1 về phát triển kinh tế đêm NGUYỄN ANH

Ông Thanh cho biết thêm, sau khi tiếp nhận các công viên từ Sở Xây dựng, quận sẽ khảo sát và xây dựng thành các công viên chuyên đề để vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, vừa phục vụ du lịch. Cuối năm nay, địa phương sẽ ra mắt sản phẩm "Du lịch quận 1 - sắc màu về đêm", kết hợp các điểm tham quan vui chơi giải trí.

Đối với việc quản lý tài sản công, Chủ tịch Q.1 cho biết toàn quận có 309 địa chỉ nhà đất công, trong đó có 204 cơ sở do cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý và 105 cơ sở do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận quản lý.

Vừa qua, quận đã rà soát, cập nhật các địa chỉ chưa kê khai đầy đủ. Các nhà đất sau khi sắp xếp còn dôi dư được bán đấu giá lấy kinh phí xây dựng trường học, bệnh viện. Một số khu đất diện tích lớn thì quận đề xuất mở rộng trường học.

Liên quan đến 6 địa chỉ nhà đất đang bị chiếm dụng, ông Thanh cho biết những trường hợp này là do "lịch sử" để lại, đã được bố trí sử dụng từ rất lâu và quận sẽ có những biện pháp thu hồi.