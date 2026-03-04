TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng đón Đoàn thanh tra thẻ vàng IUU

Ngay sau phiên họp trực tuyến lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 3.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc chống khai thác IUU trên địa bàn.



TP.HCM quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU và đón Đoàn thanh tra của EU ẢNH: VGP

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện tất cả các chỉ đạo của UBND và Thành ủy để kịp thời xử lý những nội dung còn tồn đọng, vướng mắc. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các cơ quan, sở ngành hoàn thiện chương trình để đón Đoàn thanh tra của EC làm việc trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, phối hợp với Chi cục Hải quan Khu vực II rà soát, thống kê danh sách các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn thành phố xuất khẩu vào thị trường châu Âu có sử nguyên liệu chế biến từ cá cờ kiêm, cá ngừ vây vàng.

Đề nghị Công an Thành phố rà soát thông tin liên quan 44 giấy Xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác có dấu hiệu sai phạm của cảng Cơ khí tàu thuyền và cảng cá Hưng Thai.

Giao Sở Tư pháp phối hợp Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và khép hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định.

Dự kiến đầu tháng 3, Đoàn thanh tra của EC sẽ đến Việt Nam lần thứ 5. Việc kiểm tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết quả của đoàn kiểm tra là yếu tố quyết định đến việc EC gỡ "thẻ vàng" hoặc nâng lên cảnh báo "thẻ đỏ" đối với thủy sản Việt Nam.