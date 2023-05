TP.HCM có bao nhiêu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia?

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ 4 từ trái qua), chúc mừng Trường mầm non Long Thạnh Mỹ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sáng 30.5 H.Đ

Sáng 30.5, Trường mầm non Long Thạnh Mỹ, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.



Tại buổi lễ, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đây là trường mầm non thứ 235 đạt chuẩn quốc gia của TP.HCM và là trường thứ 15 của TP.HCM đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

"Hiện toàn TP.HCM có 1.305 trường mầm non, trong đó có 235 trường đạt chuẩn quốc gia và chỉ có 15 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đã khó rồi nhưng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 còn khó hơn nhiều. Rất hiếm trường đạt được hết các tiêu chí này", ông Nam nói.

Do đó, theo ông Nam, việc Trường mầm non Long Thạnh Mỹ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là vinh dự to lớn của TP.Thủ Đức và ngành giáo dục mầm non TP.HCM. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực của tập thể nhà trường và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, mạnh mẽ trong việc đầu tư cho ngành giáo dục của UBND, Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức.

Ngày 26.5, Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7 là trường thứ 234 đạt chuẩn quốc gia trong tổng số 1.305 trường mầm non của TP.HCM THÚY HẰNG

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên Trường mầm non Long Thạnh Mỹ cũng như Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức tiếp tục phát huy hiệu quả giáo dục, đạt mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy việc nuôi dạy trẻ, phối hợp tốt với phụ huynh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục những năm tiếp theo.

Riêng TP.Thủ Đức (TP.HCM) hiện có 28 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (26 trường công lập và 2 trường ngoài công lập) và 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường mầm non Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM thành lập năm 2017, diện tích hơn 3.800 m2, có 1 trệt, 2 lầu, 15 phòng học và các phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trong đó trường có 2 phòng giáo dục thể chất, một phòng giáo dục nghệ thuật riêng 68 m2 đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị đồ chơi, 1 phòng cho trẻ làm quen ngoại ngữ tin học diện tích 68 m2. Trường có vườn rau, vườn cây ăn quả cho trẻ chăm sóc hàng ngày, khu vực vui chơi vận động…