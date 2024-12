TP.HCM: Công an mời làm việc người đàn ông dùng nón bảo hiểm đập ô tô

Theo đó, trong tối 25.12 và sáng 26.12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 12 giây, ghi lại hình ảnh người đàn ông chạy xe máy chở theo một trẻ nhỏ dừng lại trên đường. Người đàn ông này cầm nón bảo hiểm, rồi liên tục đập xe ô tô lưu thông cùng chiều, đang dừng lại trên đường.

Người đàn ông chạy xe máy dùng nón bảo hiểm đập xe ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, người đàn ông đi trên chiếc ô tô đứng chấp tay, cúi đầu như xin người đàn ông đi xe máy để được bỏ qua.

Người đàn ông chạy xe máy sau đó lái xe rời đi. Vụ việc thu hút nhiều người trên đường đứng lại theo dõi. Đoạn clip khi lan truyền trên mạng đã thu hút nhiều người vào bình luận, chia sẻ. Trong đó, phần lớn người xem tỏ ra không bằng lòng với cách hành xử của người đàn ông chạy xe máy.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) vào chiều 25.12.

Liên quan vụ việc này, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, ngay khi nắm thông tin, Công an P.Thạnh Lộc (Q.12) đã mời người đàn ông chạy xe máy có hành vi cầm nón bảo hiểm đập xe ô tô lên làm rõ.

Theo đó, nguyên nhân bước đầu được cho xuất phát từ va chạm giao thông nhẹ trên đường giữa người đi ô tô và xe máy, trong giờ cao điểm, xe đông và dẫn đến vụ việc như trong clip lan truyền trên mạng.

Trước đó, giữa tháng 11.2024, trong lúc di chuyển trên đường Đinh Đức Thiện (H.Bình Chánh), 2 xe tải xảy ra va chạm nhẹ, tài xế và lơ xe dùng thanh sắt, cục bê tông tấn công nhau, đập xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Ngọc Quý (40 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Đơn (18 tuổi, quê An Giang), Lâm Văn Bé (39 tuổi, quê Cà Mau) và Dương Thanh Tuấn (32 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.