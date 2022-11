TP.HCM: Công an TP.Thủ Đức phát hiện 'xe dù, bến cóc' bên trong trạm xăng dầu

Ngày 19.11, Công an TP.Thủ Đức cho hay, vừa phối hợp các cơ quan liên quan, đột kích "bến cóc" tại một trạm xăng dầu, xử lý 4 trường hợp xe khách đón, trả khách sai quy định.

Qua công tác nắm bắt tình hình, trên QL13 (thuộc khu phố 2, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), đoạn từ vòng xoay ngã tư Bình Phước đến cầu Vĩnh Bình, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng xăng dầu 47 (số 39C đường QL13) thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách dừng đón trả khách tại đây.

Đêm 18.11, Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ ập vào trạm xăng dầu này để kiểm tra, phát hiện 4 xe khách đang dừng đỗ sai quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 4 xe khách với các lỗi vi phạm an toàn PCCC và đón trả khách sai quy định.





Làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo trạm xăng dầu cam kết thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không để tái diễn tình trạng các xe khách dừng đón trả khách tại trạm xăng.

Trước đó, ngày 17.11, Công an TP.Thủ Đức phối hợp lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT - Sở GTVT TP.HCM) và các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch xử lý tình trạng 'xe dù bến cóc' trên các tuyến QL1, QL13, Xa lộ Hà Nội, QL 1K, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống.

Theo Công an TP.Thủ Đức, đơn vị này chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 34 phường sẽ phối hợp với các TTGT, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xử lý tất cả các địa điểm xe dù bến cóc trên địa bàn. Đặc biệt, các kho bãi, cây xăng dầu, điểm đón trả khách của các công ty vận tải lợi dụng để hoạt động xe dù bến cóc sẽ bị Công an TP.Thủ Đức xử lý nghiêm.