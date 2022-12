TP.HCM: Công an triệt xóa sới bạc nằm trong khu lau sậy ở xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh

Ngày 25.12, Công an tỉnh Sơn La và UBND H.Thuận Châu (Sơn La) đã trao thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phá thành công chuyên án đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng công an rồi bỏ trốn.