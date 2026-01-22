TP.HCM công bố bộ sách 'Củ Chi - đất thép thành đồng'

Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và nhiều nguyên lãnh đạo TP.HCM.

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Củ Chi là vùng đất cách mạng nổi tiếng trên địa bàn "khu Tam giác sắt": Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ hai (ngày 17.9.1967), quân và dân Củ Chi vinh dự được Ủy ban T.Ư Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN tuyên dương danh hiệu cao quý "Đất thép thành đồng" và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng ba. Vì vậy, với mong muốn ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của các lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã từng sống, công tác, chiến đấu, học tập ở vùng đất Củ Chi, Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ sách này.

Bộ sách gồm 147 bài viết, hồi ký, hồi ức, được chia thành 3 tập: Tập 1 gồm các nội dung: Những vấn đề chung, có 17 bài viết, tác giả là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu viết theo thể loại chính luận, phân tích, đánh giá sự kiện và ý nghĩa lịch sử; Về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên chiến trường Củ Chi, có 21 bài viết, tác giả là các nhà khoa học lịch sử, cơ quan quân sự, Huyện ủy Củ Chi và một số nhân chứng viết theo thể loại lịch sử, có chú trọng đề cập sự kiện cụ thể. Tập 2 gồm 109 bài viết, hồi ký, hồi ức của các tác giả là cán bộ, chiến sĩ, người dân về cuộc sống, công tác, học tập, hoạt động, chiến đấu ở chiến trường Củ Chi. Tập 3 gồm các nội dung: danh sách Mẹ VN anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân H.Củ Chi; Một số sự kiện tiêu biểu vùng căn cứ Củ Chi; Ảnh tư liệu và phụ lục.

Những bài viết trong bộ sách là những tư liệu quý giá, phản ánh sinh động hai cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Khu ủy, Thành ủy, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, về lịch sử kháng chiến, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về cuộc sống, chiến đấu gian khổ, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi anh hùng.