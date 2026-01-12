Một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị trong sách của Trần Thùy Linh

Ẩn sau từng trang sách là một triết lý sống cộng sinh, nơi con người không đứng ngoài hay đứng trên tự nhiên, mà là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái trên trái đất.

Theo tác giả, thiên nhiên không chỉ cung cấp oxy hay các dưỡng chất sinh học, mà còn tỏa ra một nguồn năng lượng an thần, giúp tái tạo các tế bào bị tổn thương trong tâm hồn ẢNH: NVCC

Phía sau những bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc và những trang viết đầy năng lượng là một giai đoạn khủng hoảng sâu sắc trong cuộc đời của tác giả - họa sĩ Trần Thùy Linh.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, họa sĩ cho biết chị từng rơi vào trầm cảm nặng và phải tìm đến trị liệu tâm lý. Và may mắn khi tác giả gặp được một chuyên gia tâm lý người Đức, với lời khuyên "đường tìm về tâm tốt nhất là con đường đi qua những khu rừng", hành trình chữa lành của Trần Thùy Linh bắt đầu bằng việc tách mình khỏi môi trường quen thuộc, những người quen thuộc, để sống chậm lại giữa thiên nhiên. Và khi hòa vào nhịp sống của đất trời, sự chữa lành bắt đầu thẩm thấu, tác giả kể rằng từng đạp xe qua những rừng bạch đàn, lắng nghe tiếng gió và sự im lặng của đất trời để cảm nhận...

Từ trải nghiệm cá nhân sâu sắc đó, Trần Thùy Linh đúc kết một triết lý sâu sắc về mối quan hệ cộng sinh vô cùng quan trọng giữa con người và hệ sinh thái. Theo đó, sách gồm 3 phần: Thiên nhiên - cây, Rừng và Người - vườn và tôi.

Tác giả khẳng định, con người không bao giờ có thể "thuần hóa" hay "khống chế" thiên nhiên. Ngược lại, con người là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái ấy.

Chuyện cây chuyện đời còn là những trăn trở về ý thức, trách nhiệm cao với thiên nhiên của mỗi con người ẢNH: LỆ THỦY

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258/2025/NĐ-CP, quy định ngày 11.1 hằng năm là Ngày cây xanh Việt Nam, chính thức có hiệu lực từ năm 2026. Việc tác giả Trần Thùy Linh chọn ra mắt sách Chuyện cây chuyện đời vào ngày 11.1 cũng là để “dẫn dắt” độc giả bước vào một cuộc hành trình rất khác: không chỉ bằng chữ nghĩa hay màu sắc, mà bằng chính nhịp thở của thiên nhiên, một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị Sài Gòn.