Một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị trong sách của Trần Thùy Linh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
12/01/2026 15:32 GMT+7

Chuyện cây chuyện đời - cuốn sách thứ 5 của nữ họa sĩ Trần Thùy Linh như một lời mời chậm rãi: mời người đọc dừng lại giữa nhịp sống hối hả, lắng nghe thiên nhiên và soi chiếu vào chính đời sống nội tâm của mình.

Ẩn sau từng trang sách là một triết lý sống cộng sinh, nơi con người không đứng ngoài hay đứng trên tự nhiên, mà là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái trên trái đất.

Một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị trong sách của Trần Thùy Linh - Ảnh 1.

Theo tác giả, thiên nhiên không chỉ cung cấp oxy hay các dưỡng chất sinh học, mà còn tỏa ra một nguồn năng lượng an thần, giúp tái tạo các tế bào bị tổn thương trong tâm hồn

ẢNH: NVCC

Phía sau những bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc và những trang viết đầy năng lượng là một giai đoạn khủng hoảng sâu sắc trong cuộc đời của tác giả - họa sĩ Trần Thùy Linh.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, họa sĩ cho biết chị từng rơi vào trầm cảm nặng và phải tìm đến trị liệu tâm lý. Và may mắn khi tác giả gặp được một chuyên gia tâm lý người Đức, với lời khuyên "đường tìm về tâm tốt nhất là con đường đi qua những khu rừng", hành trình chữa lành của Trần Thùy Linh bắt đầu bằng việc tách mình khỏi môi trường quen thuộc, những người quen thuộc, để sống chậm lại giữa thiên nhiên. Và khi hòa vào nhịp sống của đất trời, sự chữa lành bắt đầu thẩm thấu, tác giả kể rằng từng đạp xe qua những rừng bạch đàn, lắng nghe tiếng gió và sự im lặng của đất trời để cảm nhận...

Từ trải nghiệm cá nhân sâu sắc đó, Trần Thùy Linh đúc kết một triết lý sâu sắc về mối quan hệ cộng sinh vô cùng quan trọng giữa con người và hệ sinh thái. Theo đó, sách gồm 3 phần: Thiên nhiên - cây, RừngNgười -  vườn và tôi.

Tác giả khẳng định, con người không bao giờ có thể "thuần hóa" hay "khống chế" thiên nhiên. Ngược lại, con người là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái ấy. 

Một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị trong sách của Trần Thùy Linh - Ảnh 5.

Chuyện cây chuyện đời còn là những trăn trở về ý thức, trách nhiệm cao với thiên nhiên của mỗi con người

ẢNH: LỆ THỦY

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258/2025/NĐ-CP, quy định ngày 11.1 hằng năm là Ngày cây xanh Việt Nam, chính thức có hiệu lực từ năm 2026. Việc tác giả Trần Thùy Linh chọn ra mắt sách Chuyện cây chuyện đời vào ngày 11.1 cũng là để “dẫn dắt” độc giả bước vào một cuộc hành trình rất khác: không chỉ bằng chữ nghĩa hay màu sắc, mà bằng chính nhịp thở của thiên nhiên, một không gian xanh mướt hiếm có ở đô thị Sài Gòn.

Tác giả - họa sĩ Trần Thùy Linh sinh năm 1964 tại Hà Nội, bắt đầu vẽ từ khi 8 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội và mẹ chị - một họa sĩ chuyên nghiệp. Trong thời gian theo học văn chương và ngôn ngữ tại Đại học Leipzig (Leipzig University), Đức, Thùy Linh theo học dự thính Khoa Mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật của trường. 

Các tác phẩm đã xuất bản: Sài Gòn những mùa yêu (tản văn, 2017), Đi như tờ giấy trắng (du ký, 2019), Muôn dặm đường hoa (du ký, 2019), Đi như tờ giấy trắng 2 (du ký, 2025)…

