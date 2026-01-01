Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thói quen buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên

Thiên Lan
Thiên Lan
01/01/2026 05:18 GMT+7

Thói quen buổi sáng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim và đột quỵ trên toàn thế giới.

Theo tiến sĩ Ramchandra Konduskar, bác sĩ tư vấn cấp cao tại Bệnh viện Y học cổ truyền Ayushakti Ayurved Pvt (Ấn Độ), duy trì các thói quen đơn giản sau đây sẽ giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ tim mạch lâu dài:

Hít thở sâu

Ngay khi thức dậy, dành 5 - 10 phút hít thở chậm giúp kích hoạt phản ứng thư giãn, giảm hoóc môn căng thẳng cortisol và giãn mạch máu. 

Cách thực hiện: Hít sâu bằng mũi 4 giây, giữ hơi 2 giây, sau đó thở ra từ từ bằng miệng trong 6 giây.

Thói quen buổi sáng giúp kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên - Ảnh 1.

Uống nước ngay khi thức dậy giúp bù nước và hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh

Ảnh: AI

Uống một ly nước

Sau đêm dài, cơ thể bị mất nước khiến mạch máu thu hẹp và tăng huyết áp. Uống nước ngay khi thức dậy giúp bù nước và hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh, theo trang tin sức khỏe Ayushakti India.

Đừng vội cầm điện thoại

Việc lướt mạng xã hội hay kiểm tra email ngay lập tức dễ gây căng thẳng. Hãy dành ít nhất 20 - 30 phút không dùng điện thoại để cơ thể bắt đầu ngày mới bình tĩnh, kiểm soát hoóc môn căng thẳng.

Ăn bữa sáng tốt cho tim mạch

Bỏ bữa sáng gây dao động đường huyết và áp lực cho tim mạch. Nên chọn yến mạch, trái cây, bánh mì nguyên cám với bơ, trứng luộc hoặc các loại hạt. Tránh thực phẩm mặn và chế biến sẵn nhiều natri.

Phơi nắng buổi sáng

Dành 10 - 15 phút dưới ánh nắng tự nhiên giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, hỗ trợ sản xuất vitamin D và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Vận động cơ thể

Tập thể dục (đi bộ nhanh 20-30 phút, yoga, đạp xe...) giúp cải thiện tuần hoàn và điều chỉnh hoóc môn căng thẳng. Mục tiêu đạt ít nhất 150 phút tập luyện mỗi tuần.

Thiền định

Chánh niệm giúp quản lý các tác nhân cảm xúc ảnh hưởng đến huyết áp. Hãy tập trung vào hơi thở và thực hành lòng biết ơn bằng cách liệt kê ba điều bạn thấy biết ơn mỗi ngày.

Uống tách cà phê sáng đúng cách

Một tách cà phê hoặc trà có thể hỗ trợ sức khỏe, nhưng tuyệt đối không uống khi bụng đói. Hãy dùng kèm bữa sáng để tránh huyết áp tăng đột ngột, theo Ayushakti India.

Đo huyết áp mỗi sáng

Theo dõi huyết áp khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi (trước khi ăn hoặc tập thể dục) giúp bạn phát hiện sớm các bất thường và điều chỉnh kịp thời.

Tin liên quan

Người huyết áp cao nên tắm nước ấm thế nào cho an toàn?

Người huyết áp cao nên tắm nước ấm thế nào cho an toàn?

Tắm nước ấm là thói quen rất phổ biến vì giúp thư giãn cơ, dễ ngủ và giảm cảm giác căng thẳng. Với người huyết áp cao, tắm nước ấm thường không phải điều cấm kỵ. Tuy nhiên, cần tắm đúng cách để tránh rủi ro sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

