TP.HCM đã có ứng dụng để nhắc việc sở ngành 24/7

Sáng 28.9, UBND TP.HCM công bố ra mắt hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số. Hệ thống này được Sở TT-TT và Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp triển khai trong vòng 45 ngày, rút ngắn so với kế hoạch 4 tháng theo dự kiến ban đầu.



Hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số bước đầu làm thay đổi cách chỉ đạo, điều hành và kiểm tra hoạt động từ thủ tục, báo cáo văn bản giấy tờ sang điều hành hệ thống thông tin, tương tác theo thời gian thực.

Sở TT-TT TP.HCM cho biết, hệ thống này có 3 chức năng chính gồm: tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội, kết quả bộ chỉ tiêu điều hành; điều hành, quản trị; giám sát, tương tác giữa người dân với chính quyền.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham dự lễ ra mắt hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số SỸ ĐÔNG

Tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội trực quan

Các chỉ tiêu thống kê gồm 154 chỉ tiêu cấp thành phố và 51 chỉ tiêu cấp quận, huyện được phân loại theo lĩnh vực, trình diễn dưới dạng đồ thị, biểu đồ, hình ảnh minh họa giúp lãnh đạo TP.HCM, sở ngành, quận, huyện có thể nắm bắt toàn diện, trực quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính năng này cũng sẽ tổng hợp kết quả điều hành của bộ chỉ số về chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện qua từng năm. Từ các Dashboard tổng hợp sẽ giúp lãnh đạo xem xét những điểm yếu kém cần thiết phải khắc phục, điểm tăng tốc phát triển.

Sở TT-TT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới hệ thống sẽ mở rộng thêm chức năng theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao cho TP.HCM và lãnh đạo TP.HCM giao cho các sở ngành, quận, huyện.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM giới thiệu một số tính năng chính của hệ thống SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo nhắc việc, cấp sở phải giải trình

Chức năng nổi bật của hệ thống này là giúp lãnh đạo TP.HCM nắm thông tin tức thời, 24/7 và đưa ra quyết định thực thi ngay trên các thông số kinh tế - xã hội, chỉ tiêu giao cho đơn vị triển khai.

Đơn cử như theo dõi tiến độ triển khai Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM, hệ thống sẽ phân nhóm nhiệm vụ, giải pháp và từng nhiệm vụ chi tiết. Mỗi nhiệm vụ, chỉ tiêu sẽ có các nội dung cơ bản như tờ trình, đơn vị chủ trì, thời gian trình, tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện và nội dung giải trình.

Mỗi chỉ tiêu đều có 1 màu sắc cảnh báo riêng, trong đó nhóm màu đỏ là nhóm nguy cơ không đạt so với kế hoạch được ưu tiên đưa lên đầu. Nhóm màu cam là nhóm đang tiếp tục phát triển, nhóm màu xanh là nhóm dự kiến đạt so với kế hoạch và nhóm chưa thể đánh giá do chỉ tiêu được tính theo năm.

Điều đặc biệt của chức năng này là tự động gom nhóm cảnh báo chỉ tiêu nguy cơ không đạt xuất hiện đầu tiên và lãnh đạo có thể gửi yêu cầu giải trình đối với từng chỉ tiêu mà các đơn vị đã báo cáo.

Đây là chức năng tương tác, giám sát của lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo các đơn vị. Ngay khi yêu cầu giải trình được gửi đi, đơn vị được yêu cầu sẽ nhận được tin cảnh báo qua tin nhắn hoặc email, rồi truy cập hệ thống để phản hồi.

Hệ thống cung cấp thông tin các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM theo thời gian thực SỞ TT-TT TP.CHM

Giám sát tiến độ giải quyết phản ánh của người dân

Tính năng quan trọng thứ 3 của hệ thống quản trị thực thi là giám sát, tương tác giữa người dân với chính quyền. Cụ thể, lãnh đạo TP.HCM có thể nhìn thấy được thời gian thực sự tương tác của người dân với chính quyền, giám sát kết quả xử lý việc tiếp nhận, ý kiến của người dân đối với từng đơn vị. Đơn vị nào xử lý đúng hạn, đơn vị nào xử lý trễ hạn đều được thể hiện rõ, và lãnh đạo TP.HCM có thể chỉ đạo trực tiếp trên từng ý kiến cụ thể.

Trước mắt, tính năng này theo dõi theo 5 nhóm: tiếp nhận hiến kế của người dân; bản đồ thể chế, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công, cổng thông tin 1022, tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115 và cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp.

Theo Sở TT-TT TP.HCM, hệ thống này xây dựng với kiến trúc mở, sẵn sàng mở rộng tích hợp các hệ thống thành phần khi cần thiết. Dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu TP.HCM, đảm bảo an toàn thông tin.