TP.HCM: Dàn cảnh lừa lấy tài sản của người đón xe về quê

Ngày 30.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản do Bùi Văn Hết (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Thái Thanh Tài (62 tuổi, không nơi cư trú nhất định), Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) gây ra.

Cơ quan CSGT Công an H.Bình Chánh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 bị can này để điều tra làm rõ.

Chiếc xe mà nhóm người dùng đi dàn cảnh lấy tài sản của chị Q. C.T.V

Theo thông tin ban đầu, ngày 19.3, Hết lái ô tô 16 chỗ mang biển số tỉnh An Giang chở Tài và Mỹ từ Tiền Giang đến tỉnh Bình Dương để tìm khách đón xe về quê.

Tối cùng ngày, khi đi trên QL13 hướng đến cầu vượt An Sương (Q.12, TP.HCM), nhóm của Hết thấy chị Q. (quê Sóc Trăng) đứng đón xe bên đường, liền tấp vào. Mỹ mở cửa xe hỏi chị Q. có phải là người đã gọi điện trước cho nhà xe H. hay không? Thấy chị Q. thắc mắc đặt xe giường nằm của nhà xe H. nhưng sao lại đón bằng xe này, Mỹ đáp đây là xe trung chuyển, khi đến đầu đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ có xe giường nằm nhà xe H. đón.

Tưởng thật, chị Q. đã lên xe của nhóm người này và được bố trí ngồi gần tài xế.

Lúc này, Mỹ hỏi chị Q. số điện thoại đã gọi điện cho nhà xe H. và mượn điện thoại chị Q. để báo lại nhà xe H. là đã đón khách, tránh trường hợp nhà xe gọi điện lại cho chị Q.

Trên đường đi, Mỹ kêu chị Q. tháo vàng (gồm bộ vòng cùng 1 nhẫn, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền) đang đeo trên người ra, bỏ vào túi ni lông Mỹ đưa rồi cất vào ba lô nhỏ, rồi bỏ ba lô nhỏ vào một ba lô lớn của chị Q.

Khi xe di chuyển vào đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn thuộc TT.Tân Túc, H.Bình Chánh), Mỹ bảo chị Q. là đến nơi đợi nhà xe H. đón. Xe vừa dừng, Mỹ cầm chiếc ba lô của chị Q. để ra hàng ghế sau nhằm che khuất tầm nhìn, đồng thời mở cửa xe cho chị Q. xuống.

Lợi dụng lúc này, Tài mở dây kéo chiếc ba lô lớn, lấy trộm chiếc ba lô nhỏ bên trong. Đưa ba lô cho chị Q. xong, cả nhóm cho xe chạy đi.

Đợi không thấy xe đến đón, kiểm tra thấy mất tài sản, chị Q. đã đến Công an P.An Phú Đông (Q.12) trình báo.

Qua truy xét, ngày 23.3, Công an Q.12 mời Hết, Tài, Mỹ lên làm rõ. Tại cơ quan công an, cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội.

Do Hết, Tài, Mỹ dàn cảnh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Q. xảy ra trên địa bàn H.Bình Chánh nên Công an Q.12 đã bàn giao người, hồ sơ, tang vật cho Công an H.Bình Chánh thụ lý theo thẩm quyền.