TP.HCM: Đang dừng ô tô trên đường thì bị kề dao cướp tài sản

Ngày 3.5, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.7 vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ Đỗ Trọng Thắng (45 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an lấy lời khai Đỗ Trọng Thắng để làm rõ vụ cướp tài sản CACC

Trước đó, đêm 29.4, Thắng chuẩn bị một con dao rảo quanh một số tuyến đường trên địa bàn Q.7 (TP.HCM). Khi đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện, Thắng phát hiện chị Đ.T.Đ.N (nạn nhân trong vụ cướp) đang đậu xe ô tô tại đây.

Lúc này, Thắng tìm cách tiếp cận rồi dùng dao uy hiếp, buộc chị N. phải đưa 100 triệu đồng. Do không có đủ tiền, chị N. chuyển cho Thắng 10 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi vụ việc xảy ra, chị N. đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ được Thắng. Tại cơ quan công an, người này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Hiện vụ đang dừng ô tô trên đường, bị kề dao cướp tài sản đang được Công an Q.7 tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân luôn nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, hạn chế đi một mình trong đêm và không nên đến những nơi tối vắng.