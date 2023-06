TP.HCM đang làm rõ thông tin 'TCL Electronics dùng bản đồ không đúng chủ quyền biển đảo Việt Nam'

Tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1.6, trả lời báo chí về việc mạng xã hội lan truyền thông tin văn phòng của hãng điện tử TCL Electronics chi nhánh Việt Nam (Q.5, TP.HCM) sử dụng bản đồ không đúng chủ quyền biển đảo để trang trí nơi làm việc, ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở VH-TT TP.HCM cho biết, sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường.

"Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã tháo gỡ tấm bản đồ không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc và sẽ thông tin kết quả xử lý đến báo chí sau", ông Kiệt nói.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - chủ trì buổi họp báo - nhấn mạnh, đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền đất nước, cơ quan quản lý cần phải lên tiếng.



Ông Hải đề nghị Sở VH-TT tiếp tục tìm hiểu, gửi câu trả lời cho Trung tâm báo chí TP.HCM.



Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết thời gian tới, Sở sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xử lý và sẽ báo cáo kết quả về thông tin "TCL Electronics dùng bản đồ không đúng chủ quyền biển đảo Việt Nam".

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là chụp tại văn phòng TCL INTERNET

Đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp vi phạm luôn tìm cách né tránh và đối phó

"Các đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp vi phạm luôn tìm cách né tránh và đối phó với cơ quan chức năng trước, trong và sau cuộc thi.

Do đó, Sở VH-TT TP.HCM phải phối hợp các đơn vị liên quan như công an thành phố, công an địa phương và Phòng VH-TT các quận, huyện để xử lý", ông Nguyễn Tấn Kiệt thông tin khi được hỏi về tiến độ xử lý vi phạm cuộc thi sắc đẹp ở TP.HCM.

Theo đó, cuộc thi Miss and Mister Universe World International 2023 - Hoa hậu và Nam vương Hoàn vũ Thế giới quốc tế 2023 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 26.5, chưa thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức trên địa bàn TP.HCM. Thanh tra Sở VH-TT TP.HCM đang phối hợp phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, ông Kiệt cho hay, đối với các cuộc thi sắc đẹp mà ban tổ chức không thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi, thì trong quá trình xử lý vi phạm cũng gặp rất nhiều khó khăn, cần phải có thời gian để xác minh và xử lý.

Ông Nguyễn Tấn Kiệt trả lời họp báo chiều 1.6 PHAN THU HOÀI

Ngoài ra, liên quan đến show diễn thời trang New Traditional (Truyền thống mới) của nhà thiết kế Tường Danh tổ chức ngày 6.5 ở TP.Thủ Đức, có nhiều hình ảnh phản cảm của người mẫu mặc áo yếm, áo dài cách điệu, ông Nguyễn Tấn Kiệt cho biết hiện đã xác minh được đơn vị vi phạm là Công ty TNHH Objoff (trụ sở ở P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức).

Theo đó, các cơ quan quản lý đã phối hợp xử lý trường hợp trên. TP.Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính, Sở VH-TT TP.HCM đang trong quá trình tham mưu UBND TP.HCM để ra quyết định xử phạt theo quy định.