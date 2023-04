TP.HCM đang ở thời điểm nắng nóng đỉnh điểm trong năm 2023

Mấy ngày đầu tháng 4, TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam có mưa rào và giông vào buổi chiều tối, nhưng ban ngày vẫn nắng nóng oi ả.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, miền Nam ghi nhận mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng ở Đông Nam bộ có cường độ tăng hơn so với 24 giờ trước, miền Tây nắng nóng có phần giảm nhẹ một chút.



Chiều tối và đêm có mưa xảy ra vài nơi, chủ yếu mưa rào nhẹ, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa (mưa có phần giảm hơn so với ngày hôm trước).

TP.HCM đang vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm trong năm Nhật Thịnh

Theo số liệu, nhiệt độ ngày hôm qua tại Đồng Phú (Bình Phước) 37,8oC, Châu Đốc (An Giang) 36,3oC.

Thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ ngày và đêm tăng nhẹ, không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,4oC, thấp nhất 26,9oC. Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 35oC, thấp nhất 28oC, độ ẩm thấp nhất hôm qua là 53%, cao nhất 89%.

Sáng nay (7.3), TP.HCM trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 31oC, độ ẩm 71%.

Dù thường có mưa vào chiều tối nhưng ban ngày người dân TP.HCM vẫn cảm thấy oi bức, nắng nóng bởi ánh nắng mặt trời và nhiệt bức xạ lên từ mặt đường, cục nóng máy lạnh của các tòa cao ốc…

Mức nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM có thể ghi nhận trong tháng 4 Nhật Thịnh

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích: "Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng ở TP.HCM cũng như các tỉnh miền Nam. Thời tiết TP.HCM, Nam bộ vẫn chịu chi phối bởi chính áp cao tây Thái Bình Dương có trục qua Trung Trung bộ cường độ mạnh. Ngày nắng nóng nhất, nhiệt độ cao nhất năm trong có thể chưa tới, sẽ rơi vào từ nay tới cuối tháng 4. Những ngày này, TP.HCM cũng ghi nhận mưa vào chiều tối, nhưng không góp phần làm giảm nhiệt vì mưa trên diện hẹp và không mưa vào lúc nắng cao điểm".

Nắng nóng diện rộng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ cường độ mạnh. Những nhiễu động gió vẫn còn ảnh hưởng đến khu vực với cường độ suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, khu vực Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, miền Tây nắng nóng ở một số tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ. Chiều tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và giông một số nơi như: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, mưa giông cần đề phòng gió giật mạnh, sét.

Những ngày tới, TP.HCM tiếp tục nắng nóng ban ngày, chiều tối khả năng có mưa rào Nhật Thịnh

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 35 – 37oC, có nơi trên 37oC. Miền Tây 34 – 36oC, có nơi trên 36oC. Riêng khu vực Vũng Tàu và ven biển miền Tây dao động từ 32 – 34oC.



Từ 48 – 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc qua Bắc Trung bộ, cường độ mạnh. Những nhiễu động gió gây mưa hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 – 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ, TP.HCM và miền Tây có nắng nóng vài nơi (cường độ nắng có xu hướng giảm nhẹ). Ngày nắng kéo dài làm cho độ ẩm trong không khí xuống thấp nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cửa hàng, các chợ, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở mức báo động cao, đêm không mưa.