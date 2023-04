Nắng nóng như rang, có nơi trên 38 độ C: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây nên trong 2 ngày 4 - 5.4, nắng nóng mở rộng ra địa bàn toàn tỉnh, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.



Người dân ở Hà Tĩnh mặc kín mít khi ra đường vào buổi trưa PHẠM ĐỨC

Nhiều người mệt mỏi dưới cái nắng nóng đầu mùa PHẠM ĐỨC

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió phơn tây nam thổi mạnh nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Người dân mưu sinh ngoài trời dưới trời nắng nóng PHẠM ĐỨC

Nhiều người mặc áo chống nắng có quạt gió để hạn chế bị đổ mồ hôi PHẠM ĐỨC

Làm việc ngoài trời, người lao động nhanh chóng xuống sức nên phải tìm chỗ bóng mát để nghỉ ngơi PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiệt độ tăng cao nhất ở Hà Tĩnh trong khung giờ từ 12 - 15 giờ.

Người đàn ông tận dụng bóng mát của cây xanh nằm nghỉ trưa trên vỉa hè PHẠM ĐỨC

Nhiều hàng quán ở TP.Hà Tĩnh dùng khăn và ô để che đậy hàng hoá PHẠM ĐỨC

Thời tiết nắng nóng nên người dân hạn chế ra đường PHẠM ĐỨC

Tài xế xe taxi cũng mặc kín mít PHẠM ĐỨC

Một cụ bà trùm khăn trên đầu để tránh cái nắng nóng như thiêu đốt da thịt PHẠM ĐỨC

Người thợ cơ khí này phải kẹp thêm lá chuối trên đầu để chống nắng nóng PHẠM ĐỨC

Để chống chọi với thời tiết nắng nóng như rang, người dân và người lao động ở Hà Tĩnh chọn những trang phục kín từ đầu tới chân, có người còn mua áo chuyên dụng chống nắng có quạt gió điều hòa để tránh bị mất sức do đổ nhiều mồ hôi.