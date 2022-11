TP.HCM đặt mục tiêu giáo dục đạt trình độ tiên tiến thế giới vào năm 2045

Theo đó, dự thảo đưa ra mục tiêu chiến lược xây dựng phát triển giáo dục thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Cụ thể Sở GD-ĐT xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 của ngành giáo dục như: 100% trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày, 70% trường THCS học 2 buổi/ngày và tỷ lệ này ở bậc THPT là 80% số trường trên mỗi quận, huyện, thành phố.

Mỗi quận, huyện, thành phố có ít nhất 2 trường ở mỗi bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và 100% trường học phấn đấu xây dựng mô hình trường học thông minh.

Về trình độ giáo viên, TP.HCM cũng đưa ra mục tiêu 100% giáo viên mầm non tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; 100% giáo viên tiểu học, THCS, THPT có trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên (hoặc tương đương) trở lên.

Về năng lực, 50% học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, 30% học sinh phổ thông có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 4; 90% học sinh tốt nghiệp THPT có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 50% học sinh có trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế.

Tạo điều kiện cho trẻ dưới 36 tháng tuổi được nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất. Từng bước phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo và thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm.





Các trường đổi mới đánh giá người học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; thúc đẩy môi trường học tập hài hòa, hạnh phúc, giảm nhẹ áp lực học tập, phát huy tiềm năng của người học, khuyến khích học theo đam mê và sở thích. Hoàn thiện các phương thức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Các chương trình đào tạo đại học triển khai dạy học ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Khuyến khích dạy học một số môn khoa học bằng ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông và đào tạo bằng ngoại ngữ một số ngành học ở bậc đại học. Đảm bảo đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ.

Trong dự thảo chiến lược phát triển giáo dục, thành phố cũng đưa ra mục tiêu đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, quản lý sử dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ, yên tâm công tác và cống hiến. Từ đó thu hút được người giỏi vào ngành giáo dục và tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển.

Với những nội dung mục tiêu phát triển giáo dục nói trên, Sở GD-ĐT triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục, các sở ban ngành để lấy ý kiến đóng góp trước khi trình UBND TP.HCM vào giữa tháng 12.