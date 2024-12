TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2025

Ngày 18.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo và triển khai các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Thuận An. Đồng thời, cấp ủy các cấp tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm.

TP.HCM bảo đảm an ninh trật tự, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ẢNH: Nhật Thịnh

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 10 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 9 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp; thi hành kỷ luật 299 đảng viên, trong đó khiển trách 214 trường hợp, cảnh cáo 54 trường hợp, cách chức 9 trường hợp và khai trừ 22 trường hợp. Song song đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 7 trường hợp và cảnh cáo 2 trường hợp; kỷ luật 206 đảng viên, trong đó khiển trách 81 trường hợp, cảnh cáo 34 trường hợp, cách chức 1 trường hợp và khai trừ 90 trường hợp.

Về tình hình an ninh trật tự, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kéo giảm, các đường dây tội phạm về hình sự, kinh tế được triệt xóa. Đối với chuyên án liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về VN, đến nay Công an TP.HCM triệt phá 500 đường dây, khởi tố trên 1.000 bị can, thu giữ 316 kg ma túy và 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng giao dịch mua bán ma túy số tiền hơn 28.000 tỉ đồng. Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá tội phạm cướp giật tài sản được kéo giảm, phần lớn khám phá nhanh sau vài giờ gây án, góp phần xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân và bạn bè quốc tế, khách du lịch khi đến thăm thành phố.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2024 là lần đầu tiên cả lực lượng công an và quân sự TP.HCM được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cùng trong một năm. Ông Hải đánh giá việc đảm bảo an ninh trật tự, nhất là mạnh tay trấn áp tội phạm đường phố mang lại bình yên cho người dân, du khách cũng như tạo tiền đề để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện và nhân sự đại hội đảng các cấp; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết năm 2025 vừa phải giải quyết cơ bản các tồn đọng, tổ chức đại hội đảng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn nhưng địa phương rất quyết tâm, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.