TP.HCM đề xuất tăng mức hỗ trợ cho bảo vệ dân phố

Ngày 17.1, UBND TP.HCM có tờ trình gửi HĐND TP.HCM đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức phụ cấp hằng tháng, trợ cấp trang phục và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện đối với lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) và hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn.

Lý do, thời gian qua nhiều cử tri phản ánh về những khó khăn đối với lực lượng BVDP do mức phụ cấp hằng tháng quá thấp, chưa đủ trang trải và đảm bảo sinh hoạt tối thiểu trong cuộc sống thường ngày tại đô thị đặc biệt. Cuối tháng 11.2023, Quốc hội thông qua luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1.7.2024, xác định BVDP là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Các chế độ, chính sách đối với lực lượng này do HĐND TP.HCM xem xét quyết định trên cơ sở ngân sách địa phương. Qua rà soát, mức phụ cấp đối với BVDP chỉ 2,2 triệu đồng/người/tháng được quy định từ tháng 1.2018 hiện không còn phù hợp.



Do đó, UBND TP.HCM đề xuất tăng mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng BVDP theo từng chức danh và tính theo mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng), cụ thể trưởng ban bằng 2,15 lần, phó trưởng ban 2,1 lần, tổ trưởng và tổ phó 2,05 lần, thành viên là 2 lần. Bên cạnh đó, BVDP còn được trợ cấp trang phục 2 triệu đồng/năm và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện hằng năm.

Với gần 7.000 bảo vệ dân phố, ước tính tổng dự toán ngân sách TP.HCM đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách hằng năm hơn 325 tỉ đồng, tăng 123 tỉ đồng so với hiện tại.