Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM đề xuất thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cuối tháng 3

Hà Mai
Hà Mai
18/03/2026 08:24 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56).

Giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 51

Theo UBND TP.HCM, đến nay, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 (đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56) qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã cơ bản hoàn thành.

Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự kiến đến 30.3, toàn bộ các hạng mục còn lại như kết cấu áo đường, hệ thống an toàn giao thông gồm biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan… sẽ được hoàn tất.

Trong khi đó, quốc lộ 51 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và khu vực Đông Nam bộ hiện trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài tại nhiều nút giao.

Vì vậy, việc sớm đưa đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 51, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Do đó, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc này vào 30.3 với phương án tổ chức giao thông như sau:

Hướng từ Vũng Tàu đi Long Thành sẽ cho phép lưu thông toàn tuyến dài khoảng 37,7 km, từ quốc lộ 56 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Long Thành đi Vũng Tàu sẽ lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Hội Bài - Châu Pha (dài khoảng 27,7 km), sau đó kết nối vào đường Hội Bài - Châu Pha để ra quốc lộ 51.

Trong giai đoạn đầu, các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến gồm ô tô con và xe chở khách dưới 29 chỗ. Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được triển khai trong các giai đoạn tiếp theo theo tiến độ hoàn thành dự án.

 Khai thác đồng bộ vào 30.3 

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo thiết kế của dự án thành phần 2.

Đồng thời, cần sớm hoàn thành hai nhánh kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc tuyến số 1 và tuyến số 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cũng như hoàn tất các thủ tục pháp lý như nghiệm thu công trình, phê duyệt phương án tổ chức giao thông… để đưa công trình vào khai thác đồng bộ vào 30.3.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án 85 được đề xuất phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức thu phí tại đầu ra từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phục vụ việc thông xe giai đoạn 1, hoàn thành trước thời điểm khai thác.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỉ đồng, khởi công vào tháng 6.2023. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 phút xuống còn khoảng 70 phút. Đồng thời, giúp vận chuyển hành khách và hàng hóa thuận lợi từ các tỉnh, thành đến sân bay Long Thành.

Thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Những nhà thầu nào đang chậm tiến độ?

Thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Những nhà thầu nào đang chậm tiến độ?

Trong 9 nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có 2 nhà thầu vượt tiến độ, 5 nhà thầu cơ bản đáp ứng tiến độ và 2 nhà thầu còn lại không đảm bảo tiến độ.

