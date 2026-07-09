TP.HCM: Điều tra vụ cháy tiệm phụ tùng xe máy, làm rõ thông tin nghi phóng hỏa

Liên quan đến vụ cháy tiệm phụ tùng xe máy ở đường Hà Huy Giáp, ngày 9.7, Công an phường An Phú Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 7.7, người dân sống trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) phát hiện khói và lửa bùng phát dữ dội từ một căn nhà cấp 4. Đây là căn nhà được người dân thuê lại để vừa làm nơi ở cho gia đình 7 người, vừa kết hợp kinh doanh phụ tùng xe máy.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán, huy động nhiều bình chữa cháy xách tay và các phương tiện tại chỗ để tiếp cận dập lửa, đồng thời tìm cách giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Do hiện trường là tiệm phụ tùng xe máy chứa nhiều lốp xe, phụ tùng và các vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, công tác dập lửa tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và cứu hộ.

Sáng 9.7, ghi nhận tại hiện trường, phần lớn tài sản, linh kiện bên trong tiệm kinh doanh phụ tùng xe máy đã bị lửa thiêu rụi. Chủ cửa hàng cho biết toàn bộ tài sản tích góp của gia đình đều đã mất trắng sau vụ cháy.

Tiệm phụ tùng xe máy bị lửa cháy thiêu rụi tài sản bên trong ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, cùng ngày, trên các trang mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin cho rằng đây là một vụ phóng hỏa. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ: "Vụ cháy ở Thạnh Lộc cũ quận 12 (đường Hà Huy Giáp, quận 12 cũ - PV) anh trai đốt bị còng về phường rồi nha. Thấy người nhà xúm lại đánh quá. Tội chị vợ ngồi khóc". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận với nhiều bình luận.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường An Phú Đông xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ hỏa hoạn nói trên.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Về thông tin có người phóng hỏa dẫn đến vụ cháy đang lan truyền trên mạng xã hội, vị lãnh đạo này cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường phối hợp Công an TP.HCM và các phòng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra. Hiện tại, cơ quan công an đang làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân, chưa có kết luận chính thức".

Đại diện chính quyền địa phương cũng xác nhận có 2 người bị thương trong vụ cháy và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đến nay, sức khỏe của cả 2 nạn nhân đã ổn định.

Vụ cháy tiệm phụ tùng xe máy ở đường Hà Huy Giáp đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.