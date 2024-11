TP.HCM: Điều tra vụ hiếp dâm trẻ em ở Q.12

Nạn nhân trong vụ án hiếp dâm trẻ em là một bé gái 12 tuổi, còn nghi phạm là T.H.H. (16 tuổi, ở Q.12), học sinh lớp 11 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Q.12.

Công an Q.12 (TP.HCM) đã đưa nghi phạm đến khách sạn, nơi xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em để thực nghiệm hiện trường ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Sáng 15.11, gia đình anh T. (cha nạn nhân) đến Công an P.Tân Chánh Hiệp tố giác tội phạm, trình báo vụ việc con gái 12 tuổi bị nam thanh niên nói trên hiếp dâm.

Theo đó, ngày 14.11, gia đình anh T. đang ở nhà trên địa bàn Q.12 thì bất ngờ con gái 12 tuổi đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, la hét trong hoảng loạn và cầu cứu cha mẹ.

Bé gái kể nhiều lần bị H. dùng hình ảnh, clip nhạy cảm đe dọa, ép vào khách sạn quan hệ tình dục hoặc chụp những hình ảnh khỏa thân gửi cho H. Nếu bé gái không nghe lời, H. sẽ tung những hình ảnh, clip nhạy cảm của bé gái (đã chụp trước đó) lên mạng xã hội.

Gia đình tìm hiểu kỹ hơn thì được bé gái cho biết, trước đó có quen nam thanh niên tên H. qua mạng xã hội. Khoảng đầu tháng 11.2024, H. nhiều lần ép bé gái vào khách sạn V.T. 2 (đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12).

Khi vào khách sạn, H. dùng vũ lực đe dọa bé gái cởi đồ để H. dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân và H. dùng tay sờ mó, xoa bóp vào các vùng nhạy cảm của bé gái. Trong thời gian qua, H. đã 3 - 4 lần đưa bé gái vào khách sạn nói trên rồi quan hệ tình dục.

Chưa dừng lại, H. liên tục dùng những hình ảnh, clip nhạy cảm để khủng bố tinh thần, đe dọa bé gái khiến nạn nhân khiếp sợ, có dấu hiệu bị trầm cảm, không dám đi học.

Liên quan vụ việc, nguồn tin Thanh Niên cho biết, ngay khi tiếp nhận tin trình báo, Công an Q.12 và Công an TP.HCM đã truy xét được nam thanh niên tên H., thu giữ điện thoại di động chứa nhiều tài liệu quan trọng. Đồng thời, công an cũng đưa nạn nhân đến bệnh viện để giám định pháp y và đưa H. đến khách sạn V.T. 2 để thực nghiệm hiện trường.

Vụ hiếp dâm trẻ em ở Q.12 đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.