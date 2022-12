TP.HCM: Đòi nợ bất thành, 2 thanh niên tạt sơn uy hiếp con nợ

Ngày 27.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và Đặng Mạnh Tài (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, Khánh và Tài khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tháng 8.2022, cả 2 làm giấy cho vay tiền dán ở những cột điện, tường nhà dân trên địa bàn H.Hóc Môn để tìm người vay.

Đầu tháng 10.2022, anh P.T.A. (ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) muốn vay 10 triệu đồng của Khánh và Tài. Khi giao tiền, Khánh và Tài thu trước tiền 2 ngày lãi, anh A. chỉ nhận được 9 triệu đồng. Còn lại, anh A. phải trả số tiền 12 triệu đồng trong vòng 24 ngày, tức trả góp 500.000 đồng/ngày.





Anh A. trả được vài ngày thì mất khả năng chi trả. Sau đó, Khánh và Tài tìm tới nhà anh A. nhưng không gặp, gọi điện anh này không bắt máy. Bực tức, cả 2 bàn bạc chuẩn bị sơn tạt vào nhà anh A. để uy hiếp yêu cầu trả tiền.

Rạng sáng 20.11, Tài chuẩn bị chai nhựa đựng sơn màu đỏ rồi cùng Khánh đi xe máy tới nhà anh A. Tại đây, cả 2 cầm chai nhựa chứa sơn tạt vào cổng nhà anh A. rồi lên xe tẩu thoát.

Gia đình anh A. trình báo công an, Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra. Ngày 27.12, công an bắt giữ được Khánh và Tài.