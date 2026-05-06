Du lịch Tin tức - Sự kiện

TP.HCM đón đoàn khách MICE gần ngàn người

Lê Nam
06/05/2026 11:48 GMT+7

Dù gặp biến động hàng không, giá vé tăng và nhiều chuyến bay bị hủy, gần 900 khách MICE từ Indonesia vẫn quyết tâm đến TP.HCM từ ngày 1-9.5.2026.

Sáng 6.5, TP.HCM đón đoàn khách MICE quốc tế quy mô lớn từ Indonesia. Những vị khách này là các đại lý xuất sắc của Allianz Indonesia tham gia chương trình du lịch khen thưởng. Đoàn khách tham quan trước khu vực UBND thành phố, chụp ảnh trước khu vực tượng đài Bác Hồ và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chị Renny Mirna Jostei, người phụ trách chương trình tham quan tại TP.HCM cho biết, bản thân đã nhiều lần đến TP.HCM và luôn có ấn tượng rất tốt nên tiếp tục đề xuất tổ chức đoàn quay lại trải nghiệm. "TP.HCM là thành phố sôi động, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý, đồ ăn rất hợp khẩu vị, các đại lý đều hào hứng khi đến đây", chị Mirna nói thêm.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Viking - đơn vị tổ chức cho biết, đây là một trong những đoàn khách đầu tiên được Sở Du lịch TP.HCM đón theo chính sách mới của Nghị quyết 62/2025 về thu hút khách MICE.

Ban đầu, phía đối tác Indonesia, Công ty Wanderlust dự kiến đưa khoảng 1.000 đại lý xuất sắc của hãng bảo hiểm Allianz sang Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, sau khi tham dự Hội chợ ITE TP.HCM vào tháng 9.2025 và tìm hiểu chính sách thu hút khách của TP.HCM, doanh nghiệp này đã thay đổi kế hoạch và thuyết phục đối tác chuyển điểm đến sang Việt Nam.

Đến tháng 10.2025, đại diện Allianz đã sang TP.HCM khảo sát thực tế. Công ty Viking phối hợp tổ chức chương trình khảo sát và sau đó đoàn đã quyết định lựa chọn TP.HCM là điểm đến cho chương trình MICE với quy mô ban đầu khoảng 1.000 khách.

Đoàn bắt đầu đến TP.HCM từ ngày 1.5.2026, nay khi đến sân bay, đoàn đã được đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM trực tiếp đón tiếp, tặng hoa và quà lưu niệm. "Khách rất xúc động vì sự đón tiếp này, họ cho biết chưa từng có trải nghiệm tương tự trước đây", ông Hùng chia sẻ.

Trong thời gian lưu trú, đoàn tham quan các điểm nổi bật của TP.HCM như Dinh Độc Lập, Bưu điện TP.HCM, trụ sở UBND TP.HCM, đồng thời trải nghiệm mua sắm và ẩm thực tại các khu trung tâm như chợ Bến Thành, Saigon Square... Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức các chuyến tham quan về Tiền Giang, Đồng Tháp với các hoạt động trải nghiệm sông nước, thu hút sự hào hứng của du khách.

Hàng trăm du khách Indonesia tham quan, trải nghiệm TP.HCM sáng 6.5

ẢNH: LN

Những vị khách này là các đại lý xuất sắc của Allianz Indonesia tham gia chương trình du lịch khen thưởng

Đoán khách MCIE quy mô lớn chia thành nhiều đợt tham quan TP.HCM và một số tỉnh miền Tây

ẢNH: LN

Do số lượng lớn, đoàn được chia thành nhiều nhóm để di chuyển, mỗi ngày có hàng chục xe 45 chỗ đưa khách đi tham quan các điểm như Mỹ Tho, Tiền Giang, Đồng Tháp... Chương trình kéo dài nhiều ngày với các hoạt động liên tục từ đầu tháng 5; dự kiến những thành viên cuối cùng của đoàn sẽ rời Việt Nam vào khoảng ngày 9.5.

Theo Sở du lịch TP.HCM, trong quý 1 năm 2026, tổng lượng khách quốc tế ước đạt 3,9 triệu lượt (đạt 35,45% kế hoạch năm); khách nội địa đạt 15,4 triệu lượt (đạt 30,8% kế hoạch). Tổng thu du lịch ước đạt 150.000 tỉ đồng, hoàn thành 45,4% chỉ tiêu năm 2026. Kết quả này khẳng định sức hấp dẫn bền vững của điểm đến thành phố, trong đó du lịch MICE đóng vai trò là mũi nhọn then chốt thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng.

Đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, VN đánh dấu 4 tháng liên tiếp duy trì mốc này, lần đầu tiên sau 18 năm tiến hành thống kê. Đáng chú ý, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao trên toàn cầu, thị trường châu Âu vốn được xem là chịu tác động nặng nề lại bất ngờ trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất.

