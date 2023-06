TP.HCM dự báo có mưa diện rộng kéo dài 5 ngày, người dân cần lưu ý điều gì?

Ngày hôm qua (5.6), TP.HCM bắt đầu chuyển giông và có mưa rào từ buổi trưa. Đây cũng là ngày đầu của đợt mưa diện rộng dự báo kéo dài 5 ngày. Nhiệt độ cao nhất hôm qua đã giảm 2oC so với ngày trước đó, tuy nhiên, người dân vẫn cảm thấy oi nóng vào buổi sáng.



PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi cùng thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ về đợt mưa diện rộng này ở TP.HCM.

TP.HCM dự báo có đợt mưa diện rộng kéo dài 5 ngày (từ 5 - 10.6) Nhật Thịnh

Chào ông, xin ông cho biết đợt mưa diện rộng này ở TP.HCM kéo dài bao lâu, nguyên nhân gây mưa là gì?

Đợt mưa diện rộng này ở TP.HCM dự báo kéo dài đến ngày 10.6. Nguyên nhân chính gây mưa diện rộng là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc và Trung Trung bộ nối với vùng xoáy thấp trên khu vực giữa Biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh dần; gió mùa Tây Nam có cường trung bình đến mạnh.

Trong đợt mưa diện rộng này thì mưa chủ yếu xuất hiện trong khung giờ nào? Người dân cần lưu ý điều gì?

Dự báo 24 giờ tới, thời tiết TP.HCM cũng như Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy. Mưa lớn có thể gây ngập ở khu vực trũng thấp, ven sông.

Dự báo trong đợt mưa diện rộng có thể xuất hiện mưa cục bộ gây ngập nước Nhật Thịnh

Riêng TP.HCM nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Đêm có mưa rào và giông vài rải rác. Trưa chiều, chiều tối có mưa, mưa rào; rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to.

Từ 2 – 7 ngày tới, thời tiết TP.HCM, Nam bộ dự báo mây thay đổi, trưa chiều nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối mưa xảy ra diện rộng, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 11.6 trở đi, mưa có xu hướng giảm dần.

Theo dự báo, mưa ở TP.HCM sẽ tập trung vào buổi chiều tối. Các quận, huyện phía tây bắc (Củ Chi, Hóc Môn) và trung tâm (Q.1, Q.3…) có thể mưa từ 30 – 50 mm.

Từ ngày 11.6, mưa ở TP.HCM mới giảm dần Nhật Thịnh

Vậy trong những ngày mưa diện rộng, TP.HCM có oi bức, nắng nóng hay không, vì sao?



Rãnh áp thấp hoạt động khá mạnh, làm cho hội tụ ẩm tương đối tốt, ban ngày mây sẽ hình thành, chiếm 5 - 7/10 bầu trời. Do vậy, người dân sẽ cảm thấy trời oi bức, nhưng cường độ nắng không quá cao, chỉ dao động 31 – 33oC độ, ít khả năng xuất hiện nắng nóng (nắng nóng là mức nhiệt trên 35oC – PV).

Xin ông cho biết thế nào là mưa diện rộng?

Các khái niệm về mưa thường được nhắc tới như sau: mưa định lượng, mưa lớn, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ. Cụ thể:

Mưa định lượng là lượng mưa được đo lường bằng số lượng, đơn vị tính là mm.



Mưa lớn là hiện tượng mưa với tổng lượng mưa đạt trên 50 mm trong 24 giờ, trong đó, mưa với tổng lượng mưa từ trên 50 – 100 mm trong 24 giờ là mưa to, tổng lượng trên 100 mm là mưa rất to.



Mưa lớn diện rộng là mưa lớn xảy ra từ một nửa số trạm trở lên trong toàn bộ số trạm quan trắc của cả khu vực đó.



Mưa lớn cục bộ là hiện tượng mưa chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ với cường độ mưa đạt trên 30 mm trong 1 giờ.



Ví dụ, ở TP.HCM có 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức thì trên 12 quận, huyện có mưa, lượng trên 50 mm trong 24 giờ thì gọi là mưa lớn diện rộng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!