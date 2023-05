TP.HCM dự báo mưa diện rộng kéo dài, người dân cần lưu ý gì?

Khoảng từ 14 giờ 30 phút, nhiều khu vực ở TP.HCM bắt đầu xuất hiện mây đen. Ít phút sau đó, khu vực các quận Gò Vấp, quận 12, TP.Thủ Đức,… bắt đầu có mưa xuất hiện. Cơn mưa đến nhanh chóng khiến một số người đi đường "không kịp trở tay", phải dừng xe tấp vào các mái che bên đường trú mưa.



Lúc 15 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, 24 giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 13 giờ ngày 27.5 đến 13 giờ ngày 28.5 một số nơi như: Bình Chánh 79 mm, Tam Thôn Hiệp 70,6 mm, Mạc Đĩnh Chi 48 mm, Cần Giờ 33,6 mm.

Trước đó, từ sáng đến chiều, thời tiết TP.HCM nhiều mây, nắng yếu gián đoạn, sau 11 giờ bắt đầu có mưa rào vài nơi. Đến 13 giờ 30 phút mây đối lưu xu hướng phát triển nhiều dần và bắt đầu gây mưa giông cho khu vực. Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ tại Tân Sơn Nhất là 32oC, tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 31oC.

TP.HCM có mưa diện rộng đến hết ngày 29.5 Cao An Biên

Từ ngày 28.5 đến hết ngày 29.5, khu vực TP.HCM có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa dự báo từ 16 giờ hôm nay đến hết ngày 29.5 ở các điểm khoảng từ 20 – 60 mm.

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500 m nên TP.HCM có mưa diện rộng.

"Dự báo mưa kéo dài đến hết ngày mai, nhưng mưa chủ yếu tập trung vào buổi chiều tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần phòng khả năng mưa lớn kết hợp gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch", ông Quyết thông tin.

Thời tiết TP.HCM mát mẻ, chủ yếu dưới 30 độ C

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, TP.HCM nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, đêm ít mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 30,5oC, tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 32oC.

Ông Lê Đình Quyết cho hay, cả khu vực Nam bộ hôm qua trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Từ trưa chiều đến tối có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa to tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây, cục bộ tại Đồng Nai và Kiên Giang có mưa rất to với lượng mưa trên 100 mm. Về đêm mưa giông giảm dần, xảy ra rải rác trên khu vực, chủ yếu là mưa với lượng nhỏ, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ ngày hầu hết giảm 1 – 5oC, cục bộ có nơi tăng nhẹ.

Người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây ngập cục bộ Cao An Biên

Sáng nay, một số tỉnh miền Tây có mưa, mưa rào và giông rải rác trên khu vực, đến trưa vùng mưa mở rộng dần sang các tỉnh Đông Nam bộ. Đến 14 giờ mưa giông đang diễn ra ở khoảng gần 2/3 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo đơn vị này, 24 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với siêu bão Mawar xu hướng nâng trục dần lên phía b ắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây có trục qua Bắc bộ và phía bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, từ trưa chiều đến tối có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh miền Tây mưa có thể xuất hiện sớm ngay trong buổi sáng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 23 – 26oC, nhiệt độ cao nhất: Đông Nam bộ từ 30 – 33oC, miền Tây từ 28 – 30oC.

Cơn mưa giông chủ yếu tập trung vào chiều tối ở Nam bộ Cao An Biên

Riêng TP.HCM dự báo đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Từ trưa chiều đến tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Theo đó, thời tiết TP.HCM mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt từ 27 – 29oC, chỉ trừ thời điểm trưa nhiệt độ dự báo khoảng 32oC vào 13 giờ, sau đó tới 16 giờ nhiệt độ giảm về 29oC.

Từ 2 - 7 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động yếu dần. Từ khoảng ngày 1.6 có khả năng thiết lập rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ. Gió mùa tây nam từ ngày 30.5 hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía bắc có cường độ ổn định rồi suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2- 7 ngày tới, mưa giông có xu hướng giảm dần trên khu vực, ngày 30.5 mưa giông vẫn diễn ra trên diện rộng từ trưa chiều đến tối, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa xu hướng giảm).

Từ ngày 31.5 trở đi có mưa rào và giông rải rác tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây, nắng nhiều hơn. Trong mưa giông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 4.6 mưa giông có khả năng gia tăng trở lại trên khu vực.