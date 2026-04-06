TP.HCM dự kiến chi 930 tỉ đồng miễn phí xe buýt từ tháng 5.2026

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND TP.HCM về hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến miễn phí xe buýt trong 8 tháng còn lại của năm 2026.

Theo tờ trình, chính sách được đề xuất áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch sang sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị.

Chính sách hướng đến toàn bộ người sử dụng dịch vụ xe buýt, thay vì chỉ áp dụng cho một số nhóm đối tượng như trước đây (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật…). Qua đó, TP.HCM kỳ vọng tạo thay đổi rõ rệt trong thói quen đi lại, giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

TP.HCM dự kiến áp dụng miễn phí xe buýt từ tháng 5.2026 ẢNH: CTV

Thực tế các chương trình miễn vé thí điểm trước đó đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, khi miễn phí 17 tuyến xe buýt kết nối metro số 1, lượng hành khách tăng hơn 34%; các dịp miễn vé lễ, tết cũng ghi nhận mức tăng từ 20 - 28% so với cùng kỳ.

Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất miễn toàn bộ giá vé xe buýt đối với hành khách trên địa bàn TP.HCM, áp dụng trong năm 2026. Phạm vi thực hiện gồm 135 tuyến xe buýt, trong đó có 109 tuyến đang được trợ giá và 26 tuyến không trợ giá.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn vé xe buýt trong khoảng 8 tháng còn lại của năm 2026 được ước tính khoảng 930 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 627 tỉ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt đang được trợ giá, và khoảng 303 tỉ đồng dành cho 26 tuyến xe buýt không trợ giá. Việc tính toán được thực hiện trên cơ sở giá nhiên liệu tại thời điểm hiện nay, với giá dầu khoảng hơn 40.800 đồng/lít.

Kiểm soát miễn phí xe buýt ra sao?

Sở Xây dựng cho biết việc triển khai chính sách miễn vé dự kiến không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Các điều kiện thực hiện chủ yếu dựa trên hệ thống quản lý hiện hữu và cơ chế đặt hàng, đấu thầu các tuyến xe buýt đã được thiết lập.

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm soát việc triển khai miễn phí xe buýt thông qua dữ liệu từ hệ thống vé điện tử nhằm đảm bảo minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh thất thoát.

Hiện TP.HCM đã lắp đặt thiết bị thanh toán không tiền mặt trên hơn 120/180 tuyến xe buýt, với hơn 1.900 phương tiện. Hệ thống cho phép thanh toán liên thông giữa các loại hình giao thông công cộng như xe buýt, metro, buýt sông, xe đạp công cộng.

Bên cạnh đó, ứng dụng MultiGo và thẻ MultiPass hỗ trợ người dân tra cứu lộ trình, thanh toán và phản ánh thông tin; toàn bộ hệ thống vé điện tử sẽ hoàn thành trong quý 2/2026.

Dự kiến, nghị quyết về chính sách miễn phí xe buýt sẽ được trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua ngay trong tháng 4.2026.