TP.HCM đứng đầu về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân

Sáng nay 15.5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Sau 21 năm liên tục triển khai, báo cáo năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận lớn nhất từ trước đến nay, với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI).

BPI gồm 23 chỉ tiêu trên hai chiều cạnh cấu thành: sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Nếu PCI đo lường đầu vào thể chế thì BPI đo lường đầu ra thị trường.

Chiều cạnh sự phát triển của khu vực tư nhân: tập trung vào các kết quả vận hành kinh doanh cốt lõi như quy mô doanh nghiệp khả năng duy trì hoạt động, tăng trưởng doanh thu và hiệu quả sinh lời. Đây là nhóm đầu ra truyền thống có thể liên hệ trực tiếp hơn với chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh.

Chiều cạnh về đổi mới sáng tạo: phản ánh những khía cạnh năng lực công nghệ, đầu tư đổi mới và liên kết chuỗi. Các chỉ tiêu trong chiều cạnh này thường chịu ảnh hưởng mạnh từ cấu trúc ngành, nền tảng công nghệ và độ sâu hệ sinh thái đổi mới của địa phương.

Kết quả thí điểm BPI 2025 ghi nhận 3 địa phương dẫn đầu gồm: TP.HCM (5,67 điểm), Hà Nội (5,41 điểm) và Quảng Ninh (5,33 điểm). Trung vị toàn quốc đạt 4,20 điểm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: "Một phát hiện quan trọng từ phân tích tương quan là chất lượng điều hành năm 2022 có liên hệ thống kê có ý nghĩa với hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025. Điều này khẳng định cải cách thể chế có độ trễ khoảng 3 năm, và là cơ sở khoa học để chúng ta kiên định với lộ trình cải cách dài hạn, thay vì kỳ vọng kết quả tức thời".

Vinh danh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh

Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu. Các chỉ số gồm: gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; và chính quyền kiến tạo.

Năm 2025, VCCI chủ động chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành do điều kiện khác biệt giữa các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và tương đồng với thông lệ quốc tế. Điểm PCI trung vị toàn quốc đạt 63,90 trên thang 100, phản ánh dòng chảy cải cách được duy trì liên tục.

Báo cáo vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất (xếp theo bảng chữ cái) gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của nhóm dẫn đầu là cấu trúc điều hành cân bằng, với ít nhất 5/9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước.

Cụ thể, Bắc Ninh dẫn đầu về chính quyền kiến tạo (6,67 điểm) và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (8,93 điểm). Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc về gia nhập thị trường với 8,70 điểm. Hải Phòng ghi dấu ấn vượt trội với 7/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất. Phú Thọ đứng thứ hai toàn quốc về tiếp cận nguồn lực. Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao về cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo.

"Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều chiều cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền", ông Hùng nói.

Theo Chủ tịch VCCI, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông quyết liệt trong 12 - 18 tháng tới.

PCI 2.0 cùng với BPI sẽ giúp đo lường sâu hơn chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.