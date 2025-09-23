Khánh Hòa phấn đấu lọt tốp 10 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh

Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thay mặt Ban Chấp hành trình bày dự thảo chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện, trong đó có dự thảo trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để triển khai thắng lợi Nghị quyết. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Đại tá Nguyễn Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cam kết tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng ẢNH: BKH

Nhiều tham luận khác cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ đột phá trong phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế số và quản trị hiện đại. Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho rằng Khánh Hòa phải trở thành điểm sáng trong đổi mới sáng tạo, hướng tới nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ. Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân đặt mục tiêu đưa tỉnh lọt tốp 10 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), từ đó duy trì tăng trưởng GRDP hằng năm ở mức hai con số.

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng 14%/năm. Trong lĩnh vực xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt 0,78; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%. Công tác xây dựng Đảng đặt mục tiêu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 – 4%/năm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: BKH

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, đại hội xác định 6 giải pháp trọng tâm, 6 nhiệm vụ then chốt và 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế chính sách đặc thù, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. "Thành công của đại hội mới chỉ là bước khởi đầu. Để nghị quyết thành hiện thực sinh động, các chỉ tiêu nghị quyết mang hơi thở của cuộc sống: Tỉnh phát triển - đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng cao đó mới là thành công thực tế của đại hội", ông Thành nhấn mạnh.