TP.HCM: Dùng giấy tờ giả, lừa đảo xe mô tô của người nước ngoài

Ngày 29.7, nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài.

Chiếc xe mô tô là tang vật trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài CTV

Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới (quốc tịch Ấn Độ, sinh sống tại TP.HCM) mua chiếc xe mô tô với giá hơn 90 triệu đồng. Sau một thời gian sử dụng, người nước ngoài này rao bán lại chiếc xe mô tô này với giá khoảng 42 triệu đồng thì có một nam thanh niên hỏi mua.

Ngày 19.7, cả 2 hẹn gặp nhau để xem xe tại một địa chỉ trên đường Trần Quang Diệu (P.14, Q.3). Nam thanh niên tỏ ra ưng ý với chiếc mô tô và yêu cầu được lái thử. Trước khi được giao chìa khóa để lái thử chiếc mô tô, nam thanh niên để lại giấy tờ tùy thân cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, chủ xe là người nước ngoài chờ mãi nhưng không thấy nam thanh niên quay trở lại, nhiều lần liên lạc qua số điện thoại nhưng bất thành. Biết mình bị lừa, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Liên quan đến vụ án, nguồn tin xác nhận, Công an Q.3 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét, bắt giữ nghi phạm khi kẻ lừa đảo đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hôm 27.7. Bước đầu, công an xác định nghi phạm sử dụng giấy tờ tùy thân giả để lừa đảo nạn nhân. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.