TP.HCM: Đường Ba Làng nối Tây Ninh sẽ hoàn thành tháng 11.2025

Chiều 2.10, UBND xã Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và Báo Thanh Niên về tuyến đường Ba Làng lồi lõm, nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Cụ thể, UBND xã làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tuyến đường Ba Làng dài gần 1,2 km, giáp với xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Dự án nâng cấp tuyến đường này có tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ đồng, mở rộng mặt đường lên 4 - 5 m, do Công ty cổ phần Môi Trường Sạch thi công.

Dự án đường Ba Làng (xã Bình Chánh, TP.HCM) dự kiến hoàn thành tháng 11.2025 ẢNH: C.T.V

Mục tiêu chính dự án nhằm bảo đảm lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân, hoàn thiện hệ thống cống để cải thiện tiêu, thoát nước tránh ngập úng cục bộ khi mưa. Công trình hoàn thành cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho địa phương.

Dự án khởi công tháng 2.2025, thời gian thi công trong 8 tháng. Đến nay, đơn vị thi công cơ bản hoàn thành lớp cấp phối đá dăm, khối lượng xây lắp đạt 55%. Tuy nhiên, nhà thầu thi công chưa hoàn thiện phần mặt đường bê tông xi măng và các công tác phụ trợ. Dự án tạm dừng thi công từ tháng 6.2025 đến nay.

Sau khi báo chí và người dân phản ánh, UBND xã Bình Chánh cho biết ngày 2.10, đơn vị thi công tiếp tục đổ đá dăm và bê tông xi măng mặt đường theo cao độ thiết kế. Dự án đường Ba Làng sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 11.2025.