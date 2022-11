TP.HCM: Đường dây khai thác cát lậu trên biển Cần Giờ hoạt động thế nào?

Ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trương Văn Chinh (37 tuổi), Trương Văn Thắng (37 tuổi), Vũ Ngọc Đại (46 tuổi, cùng quê Hải Dương) can tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", xảy ra ngày 6.5 tại khu vực Cồn Ngựa trên biển Cần Giờ.

Lập nhóm Zalo để điều hành khai thác cát lậu

KLĐT thể hiện, từ tháng 2.2022 - 6.2022, Trương Văn Chinh là người trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát lậu tại khu vực Cồn Ngựa trên biển Cần Giờ, với hơn 11 tàu có ký hiệu đăng ký tại Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai... Trong đó, Chinh trực tiếp quản lý, sử dụng 9 tàu khai thác cát trái phép. Mặc dù Trương Văn Thắng biết Chinh khai thác cát lậu, nhưng vẫn liên hệ với các chủ tàu, thuê tàu giao cho Chinh sử dụng để thu lợi cá nhân.

Chinh lập nhóm Zalo "Hội AE miền Bắc" và "Tàu cát miền Bắc" để quản lý, điều hành hoạt động đường dây khai thác cát lậu. Theo đó, khi muốn chỉ đạo thuyền trưởng cho sà lan đi hút cát, Chính sẽ nhắn ám hiệu "đi nhậu", khi muốn thông báo sà lan không đi hút cát, Chinh sẽ nhắn "nghỉ nhậu" trên nhóm Zalo.

Theo chỉ đạo của Chinh, thời gian khai thác cát lậu diễn ra lúc 18 giờ hằng ngày đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Địa điểm tập kết sà lan tại ngã ba Vàm Tuần trên sông Soài Rạp đoạn giáp ranh TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại làm nhiệm vụ kiểm tra số lượng cát và tiêu thụ cát lậu. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ bơm cát sang các sà lan mua cát, đến khoảng 6 - 7 giờ, các sà lan tập kết về chỗ neo đậu.

Khoảng 23 giờ 45 ngày 5.5, quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa trên biển Cần Giờ, Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08), Bộ Công an cùng lực lượng chức năng phát hiện 15 sà lan với 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên. Trong đó có 12 sà lan tải trọng từ 591 - 1.973 tấn đang lắp thiết bị khai thác cát trái phép và 3 sà lan chờ vận chuyển cát khai thác được đem đi tiêu thụ.





Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 15 phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11/15 sà lan có chứa cát, tổng khối lượng 7.468,17 m3. Trong đó, khi cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra, Chinh thông báo cho thuyền trưởng tàu HD-6639 đang khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa lập tức xả hết cát trên tàu, vứt định vị, điện thoại xuống biển rồi chạy về tập kết tại cây xăng M.T (H.Cần Giờ, TP.HCM). Do đó, khi đoàn kiểm tra lập biên bản, tạm giữ tàu không có cát.

Mở rộng điều tra, Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08), Bộ Công an kiểm tra bãi tập kết cát Ngọc Thảo tại H.Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T (48 tuổi, quê Long An) làm chủ, phát hiện có 3.374,85 m3 cát do đường dây khai thác cát lậu bán cho bãi. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ 3.374,85 m3 cát, 1 phà bơm cùng các sổ sách có liên quan.

Khai thác hơn 30.000 m3 cát lậu trong 5 tháng

Trong đường dây khai thác cát lậu này, CQĐT xác định, Chinh trực tiếp thuê và quản lý 9 sà lan hút cát mang biển số: HD-6656, HD-2535, HD-2328, HD-2455, HD-3326, HD-6639, HP-3976, ĐN-1033 và ĐN-1039. Thời điểm kiểm tra (ngày 5.5), tổng khối lượng cát bị bắt quả tang trên 9 sà lan do Chinh quản lý là 6.630,37 m3 cát. Theo kết luận giám định tài sản của Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng cấp thành phố (ngày 5.5), giá trị của 6.630,37 m3 cát là hơn 839 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Chinh khai nhận, ngoài 9 tàu bị tạm giữ, Chinh còn thuê thêm tàu HD-2310, ĐN-1079 và một số tàu khác để khai thác cát lậu nhưng đều đã cho ngưng từ cuối tháng 4.2022 do không hiệu quả. Theo đó, Chinh đã chuyển khoản thanh toán tiền thuê sà lan hút cát cho 6 chủ tàu số tiền hơn 12,2 tỉ đồng.

Theo KLĐT, từ tháng 2 - 6.2022, dưới sự chỉ đạo của Chinh, đường dây khai thác cát lậu đã khai thác được hơn 30.000 m3 cát, giá cát Chinh bán dao động từ 68.000 đồng - 78.000 đồng/m3.