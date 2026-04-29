TP.HCM gặp tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử dịp kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất

Tri ân các thế hệ đã góp phần làm nên ngày thống nhất

Sáng 29.4, Hội Cựu chiến binh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu, nhân kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM, khẳng định thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước mãi mãi là một trong những trang sử chói lọi của dân tộc, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ và ý chí thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: Q.A

Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, tinh thần tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 tiếp tục được các thế hệ hôm nay vận dụng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tại TP.HCM, Hội Cựu chiến binh thành phố hiện có hơn 101.000 hội viên cựu chiến binh và 40.000 hội viên cựu quân nhân. Hội Cựu công an nhân dân TP.HCM có hơn 15.000 hội viên, sinh hoạt tại 168 tổ chức cơ sở hội.

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu công an nhân dân thành phố đã phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cho biết dịp 19.5 tới, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh TP.HCM sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, hội phát động lễ trồng cây hưởng ứng chương trình trồng một triệu cây xanh - chương trình "Thành phố muôn sắc hoa" do MTTQ TP.HCM phát động tại phường Long Hương.

Các tướng lĩnh quân đội, công an dự buổi gặp mặt ẢNH: Q.A

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ triển khai xây dựng 12 căn nhà trong đợt 1 năm 2026 cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhà dột nát.

"Những công việc của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu công an nhân dân thành phố làm là thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa, được nhân dân tin tưởng, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Đó là phần thưởng, là vinh dự và niềm tự hào của các cấp hội, của mỗi hội viên cựu chiến binh, hội viên cựu công an nhân dân thành phố", thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.

TP.HCM cần tiếp tục nhận sự đồng hành, hiến kế

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh các tướng lĩnh, cán bộ quân đội, công an không chỉ có đóng góp to lớn trong giai đoạn kháng chiến mà sau ngày đất nước thống nhất tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt ẢNH: Q.A

Theo bà Tuyết, trong buổi làm việc ngày 27.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao TP.HCM thúc đẩy, hoàn chỉnh quy hoạch mới của thành phố sau sáp nhập. Đồng thời, thành phố phải tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, phòng chống ma túy; đồng thời nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết Bộ Chính trị đã cho chủ trương để thành phố phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 7.2026. Dự thảo luật được kỳ vọng sẽ thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng ổn định, lâu dài, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP.HCM chủ động hơn trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TP.HCM cùng cán bộ, tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: Q.A

Bà Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn các tướng lĩnh quân đội, công an nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tích cực tham gia góp ý, hiến kế cho thành phố trong quá trình xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách lớn.

Phó bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân tiếp tục gắn bó với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú; đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương theo mô hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.