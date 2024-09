TP.HCM: Giả hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để lừa đảo

Ngày 27.9, Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (51 tuổi, ở H.Củ Chi) vì giả mạo cán bộ hải quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Nguyễn Thị Hạnh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ tài liệu điều tra, Hạnh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Hạnh không hoàn lương mà tiếp tục trở lại con đường lừa đảo.

Hạnh mua bộ trang phục hải quan mặc, giả danh cán bộ, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội sống ảo. Từ đó, tạo vỏ bọc, lòng tin và làm quen với nhiều người mà sau này là nạn nhân của Hạnh.

Một trong những thủ đoạn của Hạnh là lên các trang môi giới cho thuê căn hộ cao cấp tìm kiếm người cho thuê, rồi giả vờ đến xem căn hộ nhưng thực chất để tạo mối quan hệ, làm quen với bị hại.

Tiếp đó, Hạnh giới thiệu bản thân làm hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong quá trình làm nhiệm vụ, kiểm tra bắt giữ được nhiều lô hàng điện thoại iPhone, sẽ tuồn ra ngoài bán lại hưởng tiền chênh lệch vài triệu đồng/điện thoại.

Do vụ án đang trong quá trình điều tra nên hiện cơ quan chức năng chưa thông tin cụ thể cách thức mà "con mồi" sập bẫy lừa đảo của bà Hạnh. Với thủ đoạn nói trên, bước đầu công an xác định người này đã lừa đảo chiếm đoạt của chị V.T.T.T 110 triệu đồng. Công an cho hay, hiện đã có nhiều người bị lừa hàng tỉ đồng và gửi đơn lên cơ quan chức năng sau khi biết bà Hạnh bị bắt.