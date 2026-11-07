TP.HCM giảm 10 đơn vị sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, giảm 10 đầu mối so với trước đây.

Trước khi sắp xếp, Sở Văn hóa và Thể thao có 31 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, văn hóa cơ sở và thể thao. Trong đó, có nhiều đơn vị được tiếp nhận từ Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Sau sắp xếp, ngành văn hóa, thể thao còn 21 đơn vị, gồm 8 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 13 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, văn hóa cơ sở, thể thao và quản lý di tích.

Du khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phương án cụ thể, Bảo tàng TP.HCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng tỉnh Bình Dương và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng chức năng, nhiệm vụ về thư viện của đơn vị tại Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển về Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM được đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP.HCM. Trong khi đó, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM tiếp nhận thêm Thư viện tỉnh Bình Dương, hình thành đầu mối cung ứng dịch vụ thư viện trên địa bàn thành phố.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ nghệ thuật của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương và Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm này được định hướng đảm nhiệm nhiều hoạt động như sáng tác, dàn dựng, sản xuất, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, phổ biến phim, tổ chức chiếu phim, bảo tồn và lưu trữ các tác phẩm điện ảnh có giá trị. Đơn vị cũng đóng vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa.

Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập hai trung tâm văn hóa của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đổi tên thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm TP.HCM. Chức năng nghệ thuật và thể thao của các đơn vị được chuyển về những đầu mối chuyên môn tương ứng.

Trong lĩnh vực thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP.HCM tiếp nhận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương, Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Chiếc, Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng và chức năng thể thao từ Trung tâm Văn hóa của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giữ lại các bảo tàng, nhà hát đặc thù

Bên cạnh việc sáp nhập, thành phố đề xuất duy trì 8 đơn vị sự nghiệp công lập đã tự bảo đảm chi thường xuyên, gồm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao.

Riêng Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao được định hướng tổ chức lại thành Trung tâm Phát triển Công nghiệp văn hóa và thể thao TP.HCM trong năm 2027.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM ở phường Xóm Chiếu được duy trì vì tính chất đặc thù, cần bảo tồn, phát huy ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài nhóm tự chủ, thành phố tiếp tục duy trì 9 đơn vị có tính chất đặc thù, cần bảo tồn và phát huy. Trong đó, có Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ; Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Kịch TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc duy trì các đơn vị này xuất phát từ tính chất đặc thù trong hoạt động bảo tồn di sản, nghệ thuật truyền thống, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống văn hóa của người dân. Các nhà hát không chỉ tổ chức biểu diễn mà còn có vai trò gìn giữ di sản, truyền nghề, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ kế thừa.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An được chuyển giao về Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, phù hợp với chức năng nghiên cứu, bảo tồn sinh thái và các giống tre Việt Nam.

Đối với di tích Nhà tù Côn Đảo, đề án chuyển chức năng bảo tồn di tích từ Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về UBND đặc khu Côn Đảo để thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo trực thuộc đặc khu.