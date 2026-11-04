Doanh nghiệp tài trợ gần 38 tỉ đồng chỉnh trang công viên Hóc Môn tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án chỉnh trang công viên Hóc Môn theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao không yêu cầu thanh toán. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỉ đồng, do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất và chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ nguồn vốn, thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Công viên có diện tích hơn 7.870 m² tại xã Hóc Môn; phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía nam giáp đường Quang Trung, phía đông giáp chợ Hóc Môn và phía tây giáp đường Lê Lợi. Riêng khu vực di tích lịch sử Dinh Quận Hóc Môn và bia tưởng niệm được giữ nguyên hiện trạng.

Các hạng mục chỉnh trang tại khu vực này tập trung vào nền sân, cây xanh và cảnh quan. Sân hiện hữu rộng hơn 1.000 m² sẽ được lát lại bằng đá granite có bề mặt nhám chống trượt. Các bồn hoa, thảm cỏ, cây kiểng được chỉnh trang, kết hợp hàng rào cây xanh và hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, cổng xếp tự động.

Khu vực chỉnh trang ở xung quanh di tích Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TP.HCM) ẢNH: NGỌC THUẬN

Đối với khu vực công viên, phương án thiết kế bố trí cây xanh theo nhiều tầng tán, kết hợp cây bóng mát, cây bụi, cây cảnh và thảm cỏ. Tổng diện tích trồng cỏ, cây kiểng và cây xanh hơn 1.200 m². Các loại cây bóng mát chủ yếu gồm giáng hương, muồng hoa đào, móng bò tím, vàng anh và bằng lăng tím.

Không gian công viên được tổ chức với nhiều hạng mục phục vụ người dân như quảng trường trung tâm hơn 1.600 m², đường đi bộ rộng 12 m, các đường dạo và sân bãi nội bộ rộng hơn 1.500 m².

Dự án cũng xây dựng không gian nhà đọc sách rộng khoảng 132 m², cao 1 tầng, gồm 7 khoang trưng bày sách và 1 phòng tiếp đón chung. Công trình được thiết kế với hệ khung thép, vách kính cường lực trong suốt, phục vụ nhu cầu đọc sách và sinh hoạt cộng đồng. Nơi đây còn được đầu tư khu vui chơi thiếu nhi, khu tập luyện thể dục thể thao được bố trí thiết bị đi bộ, tập chân vai, xà đơn và đạp chân.

Người dân đến công viên gửi xe tại bãi đỗ rộng khoảng 450 m², dành cho cả xe máy và ô tô. Công viên còn có nhà điều hành 2 tầng, kết hợp khu quản lý, dịch vụ tiện ích và nhà vệ sinh công cộng. Các hạng mục phụ trợ gồm ghế đá granite, thùng rác, hệ thống chiếu sáng, tưới cây tự động và thoát nước mưa.

Theo quyết định phê duyệt, tổng mức đầu tư dự án hơn 37,6 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 32 tỉ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí dự phòng. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp vốn triển khai dự án. Sau khi hoàn thành, công trình được chuyển giao cho xã Hóc Môn, không sử dụng ngân sách nhà nước, quỹ đất hoặc tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư.