TP.HCM giảm mưa từ cuối tuần này

Kết thúc tuần mưa giông do ảnh hưởng bão số 1

Trưa qua (13.6), mây giông và mưa lớn xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM cùng các tỉnh thành Nam bộ. Dù không chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 1 như các tỉnh miền Trung, nhưng trong suốt một tuần qua, mưa giông cũng phát triển mạnh trên khu vực Nam bộ. Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh nối với cơn bão số 1 trên khu vực bắc Biển Đông kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh.

Ảnh hưởng bão số 1, TP.HCM trải qua một tuần mưa giông kéo dài ẢNH: Cao An Biên

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, từ đầu tuần này, TP.HCM và Nam bộ nói chung đón đợt mưa giông kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi vượt 250 mm. Đặc biệt trong ngày 10.6, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và Tây nguyên, lượng mưa đo được trong 24 giờ tại Cát Lái (TP.Thủ Đức) gần 90 mm, các khu vực khác đạt 40 - 50 mm; gây ngập nặng nhiều nơi ở TP.Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, Q.8, Q.5, Q.6… Do vậy, nhiều người phải đội mưa, lội nước đi làm rồi đến khi tan ca lại phải tiếp tục dầm mưa về nhà vô cùng vất vả. Ở TP.HCM, trên một số tuyến đường thường xuyên ngập nặng, người dân phải "đắp đê" ngăn nước tràn vào nhà.

Trong những ngày giữa tuần, dù không xuất hiện mưa to như các tỉnh miền Trung nhưng nhiều nơi ở Nam bộ có mưa rào và giông, gió mạnh. Tại TP.HCM, người dân sống trên các tòa nhà cao tầng cảm thấy lo lắng khi liên tục nghe tiếng gió rít. Để hạn chế rủi ro, trong những ngày qua, nhân viên các công ty công trình đô thị liên tục đi kiểm tra cây xanh, tiến hành cắt tỉa cành nhánh để đảm bảo an toàn.

Còn tại TP.Cần Thơ, mưa giông, gió mạnh đã làm bật gốc một cây xanh và gây sự cố sập cổng chào P.Lê Bình (Q.Cái Răng) hôm 12.6. Toàn bộ khung sắt và bảng nhôm đổ rạp xuống đường, may mắn là thời điểm đó không có người và phương tiện đi qua. Tính đến sáng 13.6, mưa lớn cũng xuất hiện nhiều nơi ở khu vực ĐBSCL như U Minh (Cà Mau) với lượng gần 60 mm, Tri Tôn (An Giang) là 51,4 mm, Vàm Răng (Kiên Giang) là 50,2 mm…

Tuy nhiên, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và Tây nguyên, do rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ có xu hướng nâng trục lên phía bắc còn bão số 1 di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần. Bên cạnh đó, gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên từ khoảng ngày 15.6, khu vực Nam bộ và TP.HCM sẽ quay lại kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa là sáng nắng chiều mưa; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày nắng nhiều hơn, nhiệt độ trong ngày tăng, phổ biến 31 - 34 độ C.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, giải thích: Do cách xa tâm bão nên TP.HCM và Nam bộ không phải hứng chịu những trận mưa như trút nước giống các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, chúng ta ở phía tây nam của hoàn lưu bão, hay gọi nôm na là "đuôi bão", khiến gió mùa tây nam phát triển mạnh nên những ngày qua xuất hiện gió mạnh và mưa giông diện rộng. Từ cuối tuần này, bão đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi suy yếu và cường độ gió mùa tây nam cũng giảm nên trên khu vực Nam bộ mưa cũng giảm, vùng mưa lớn thu hẹp.

Bắc và Trung bộ xuất hiện nắng nóng

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và Tây nguyên dự báo: Trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 6, thời tiết khu vực chịu sự chi phối của gió mùa tây nam với cường độ trung bình. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi. Tuy nhiên, cần đề phòng khả năng những vùng áp thấp trên biển gây thời tiết xấu và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Tổng lượng mưa tháng 6 phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, đặc biệt là giai đoạn cuối tháng. Nhiệt độ trung bình tháng 6 phổ biến từ 27,5 - 29,5 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi bão số 1 đi qua, từ ngày 15 - 23.6, trên khu vực Bắc bộ có nơi có nắng nóng; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực bắc và trung Trung bộ từ ngày 15.6 có nắng nóng diện rộng. Nam Trung bộ ngày nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 19 - 22.6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong dự báo trung hạn đến ngày 10.7, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão (hoặc ATNĐ) và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Do vậy, trong giai đoạn này khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên sẽ có nhiều ngày mưa giông, có ngày có mưa to đến rất to. Đặc biệt đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.