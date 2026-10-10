TP.HCM giới thiệu gần 100 tựa sách tại Hội sách Frankfurt 2026

Tại Hội sách Frankfurt 2026 (Đức), diễn ra từ ngày 7 - 11.10, TP.HCM tham gia với gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ, góp phần giới thiệu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến cộng đồng xuất bản quốc tế.

Gian hàng của TP.HCM có sự tham gia của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola. Các đơn vị mang đến nhiều thể loại sách, từ văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch đến truyện tranh và các sản phẩm xuất bản dành cho độc giả trẻ.

Gian hàng của TP.HCM tại Hội sách Frankfurt 2026 (Đức) ẢNH: BTC

Theo thông tin từ đoàn công tác, gần 100 tựa sách tiếng Anh và song ngữ là điểm nhấn tại gian hàng năm nay, tạo điều kiện để các tác phẩm Việt Nam tiếp cận nhà phát hành, đối tác quốc tế và bạn đọc nước ngoài. Việc tham gia hội sách là hoạt động quảng bá văn hóa đọc, đồng thời thể hiện nỗ lực thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (thứ 5 từ trái qua), cùng đại biểu chụp hình lưu niệm tại gian hàng ẢNH: BTC

Với cộng đồng hơn 300.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức, những giá trị văn hóa truyền thống luôn giữ vai trò là cội nguồn gắn kết tinh thần. Nhằm đáp ứng nhu cầu gìn giữ bản sắc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã phối hợp cùng Khoa Đông phương học - Đại học Frankfurt triển khai các lớp dạy tiếng Việt dành cho trẻ người Việt thế hệ thứ hai và thứ ba.

Chương trình không chỉ giúp các em lưu giữ tiếng nói quê hương mà còn góp phần quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đề xuất đưa sách tiếng Việt vào thư viện cộng đồng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức) về các hoạt động ngoại giao văn hóa.

Đoàn đề xuất tổng lãnh sự quán hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh biên dịch sách nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế.

Nhà xuất bản tham gia hội sách giới thiệu các ấn phẩm đến độc giả tại Đức ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề xuất tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt trong thời gian tới, kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt được kỳ vọng trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt, đồng thời là điểm giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với công chúng sở tại.

Các đề xuất về sách tiếng Việt, biên dịch tác phẩm và xây dựng không gian văn hóa tại Frankfurt được kỳ vọng mở rộng hoạt động giao lưu, tăng cường kết nối cộng đồng người Việt và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Đức.