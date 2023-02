TP.HCM: Hành khách hoảng loạn vì xe khách bị chặn đầu đập kính trên QL1

Ngày 19.2, mạng xã hội chia sẻ clip 2 nam thanh niên chặn đầu xe khách rồi đập phá kính chắn gió gây hư hỏng phương tiện. Vụ việc khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn do kính xe văng tung tóe.



Hai thanh niên chặn đầu xe khách đập kính chắn gió khiến hành khách bên trong xe hoảng sợ núp trốn xuống sàn xe do kính văng CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên QL1 đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân, TP.HCM.

Cùng ngày, xác nhận mình là người lái chiếc xe khách bị đập kính, anh N.V.H (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho biết, chiều 17.2, anh lái xe khách loại 29 chỗ chạy từ Bến xe Miền Tây đi về tỉnh Bình Thuận.

Khi xe qua cầu vượt Gò Mây (Q.Bình Tân) anh H. có chuyển hướng trong lúc di chuyển.

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy chạy đến cho rằng anh H. ép xe mình nên to tiếng. Hai người này chặn xe đầu xe khách, chửi bới. Sau đó dùng vật cứng đập bể nhiều vị trí kính chắn gió của xe khách.

Từ hình ảnh video mà người dân ghi lại có thể thấy, nhiều hành khách hoảng sợ kêu la, núp trốn xuống sàn bên trong xe do kính văng.

Kính xe khách nứt, vỡ do bị đập CẮT TỪ CLIP

Theo anh H., thời điểm xe bị đập phá bên trong xe có hơn 10 hành khách. Có 8 tấm kính chắn gió bị hư, bể. Hai thanh niên sau đó rời đi.

Thời điểm này xe đông, gây kẹt nên khi CSGT có mặt đã yêu cầu anh H. di chuyển vào lề QL1 và đến công an trình báo. Tuy nhiên, do ngày cuối tuần nên anh H. đi về và cho biết thứ hai đầu tuần sẽ đến công an trình báo để được giải quyết.